Adolescent de 15 ani, mort după o electrocutare într-un parc de distracții din Italia / FOTO: magnific.com @alexander85ru

Un adolescent în vârstă de 15 ani a murit după ce s-a electrocutat într-un parc de distracții din Spotorno, în apropierea orașului italian Savona. Tragedia s-a petrecut joi seara, iar informațiile au fost confirmate vineri de surse citate de agenția italiană ANSA.

Echipajele de urgență au fost solicitate în jurul orei 23:00. La intervenție au participat voluntarii Crucii Albe din Spotorno și mai multe echipaje medicale din Savona.

Medicii l-au transportat pe băiat în stare critică la Spitalul San Paolo din Savona. Timp de peste două ore au încercat să îl resusciteze, însă eforturile lor nu au avut rezultat, iar adolescentul a fost declarat decedat.

Victima era din Saronno, localitate situată în apropiere de Milano, și își petrecea vacanța pe litoralul italian. Primele informații arată că adolescentul participa la jocul „Calciometro”, o atracție în care participanții își testează forța cu care lovesc o minge de fotbal.

Anchetatorii iau în calcul faptul că, înainte de accident, în zonă s-a produs o ploaie torențială. Una dintre ipotezele analizate este că apa ar fi pătruns la unitatea de control electric a instalației.

Potrivit informațiilor preliminare, băiatul și-ar fi scos unul dintre pantofi înainte de a lovi mingea, iar în momentul în care a atins o parte a structurii s-ar fi electrocutat.

Parcul de distracții a fost închis, iar autoritățile au deschis o anchetă

Autoritățile au deschis o anchetă pentru a stabili cu exactitate împrejurările în care s-a produs accidentul.

După verificările efectuate de pompierii din Savona, primarul Mattia Fiorini a dispus suspendarea activității parcului de distracții până la finalizarea controalelor asupra instalațiilor electrice și a sistemelor de împământare.

„Nu există cuvinte care să aline suferinţa familiei lui, căreia îi transmitem cele mai sincere condoleanţe, precum şi prietenilor săi, colegilor de clasă şi tuturor celor care l-au iubit”, a declarat edilul.

Tragedia a stârnit un val de reacții pe rețelele sociale, unde numeroși oameni au transmis mesaje de condoleanțe pentru familia adolescentului, relatează ANSA.