Război în Orientul Mijlociuc: Kuweit şi Bahrein se confruntă cu "atacuri ostile" cu drone

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Războiul din Orientul Mijlociu se intensifică. Kuweitul şi Bahreinul se confruntă cu atacuri ostile cu drone, după ce SUA au lansat noi lovituri împotriva Iranului.

Donald Trump amenință să lovească centrale electrice din Iran, iar Kuweitul şi Bahreinul se confruntă cu noi atacuri cu drone, în timp ce Washingtonul îşi înăspreşte sancţiunile împotriva infrastructurii de transport al petrolului iranian.

Armata kuweitiană a afirmat, în noaptea de marţi spre miercuri, că se confruntă "atacuri ostile cu drone" iraniene, după ce Statele Unite au lansat noi lovituri împotriva Iranului, relatează Agerpres, citând AFP.

"Orice sunet de explozie auzit este rezultatul interceptării acestor dispozitive ostile de către sistemele de apărare antiaeriană", a precizat statul-major al armatei kuweitiene pe platforma X.

De asemenea, sirenele de alarmă aeriană au fost declanşate în Bahrein în noaptea de marţi spre miercuri, a anunţat Ministerul de Interne de la Manama.

"Sirena a sunat. Cetăţenii şi rezidenţii sunt rugaţi să rămână calmi şi să se îndrepte către cel mai apropiat loc sigur", a transmis ministerul pe platforma X.

Washingtonul îşi înăspreşte sancţiunile împotriva infrastructurii de transport al petrolului iranian

Între timp, Guvernul SUA a anunţat marţi înăsprirea sancţiunilor împotriva sectorului petrolier iranian, vizând în special infrastructura de transport, inclusiv aproximativ 50 de persoane şi entităţi legate de reţeaua magnatului petrolului Mohammad Hossein Shamkhani.

Sancţiunile vizează în special cetăţeni iranieni care deţin şi paşapoarte din Dominica, persoane stabilite în Dubai, dar şi un cetăţean danez şi o italiancă, potrivit Departamentului Trezoreriei.

Aproximativ zece nave legate de Shamkhani sunt de asemenea vizate, în timp ce alte zece vase făceau deja obiectul sancţiunilor.

"Regimul iranian supravieţuieşte prin înşelăciune, iar reţeaua Shamkhani este unul dintre motoarele sale cele mai profitabile. Departamentul Trezoreriei închide infrastructurile financiare care permit regimului să continue să ameninţe securitatea naţională a Statelor Unite şi transportul mondial", a declarat secretarul Trezoreriei, Scott Bessent, citat într-un comunicat.

Cine este Mohammad Hossein Shamkhani

Mohammad Hossein Shamkhani este fiul lui Ali Shamkhani, consilier apropiat al fostului ghid suprem iranian Ali Khamenei. Aceştia din urmă au fost ucişi în februarie, în prima zi a ofensivei israeliano-americane împotriva Iranului.

De asemenea, el ar avea legături cu Tagor, un petrolier aparţinând flotei fantomă ruseşti care fusese sechestrat de Marina franceză în Atlantic la începutul lunii iunie, potrivit site-ului Opensanctions.org.

Sancţiunile americane implică îngheţarea tuturor activelor deţinute direct sau indirect în Statele Unite de către persoanele sau companiile vizate.

Acestea interzic de asemenea companiilor şi cetăţenilor americani să facă afaceri cu acestea, regulă valabilă şi pentru companiile străine care au filiale în Statele Unite sau care folosesc dolarul în tranzacţiile lor.

Potrivit Washingtonului, reţeaua Shamkhani, care operează între Iran şi Emiratele Arabe Unite, ocoleşte sancţiunile printr-un grup de firme de consultanţă şi transport maritim aparent legitime care gestionează toate aspectele flotei reţelei.

Anul trecut, Statele Unite sancţionaseră deja entităţi legate de această reţea, precum şi nave aparţinând flotei comerciale a fiului lui Shamkhani.