Corneliu Ștefan, la Gala Performanței în Educația: Cred în tinerii noștri și în potențialul lor

Foto: Facebook Corneliu Ștefan

Gala Performanței în Educația Târgovișteană a adus în prim-plan excelența, munca și dedicarea tinerilor din municipiul nostru, care demonstrează că performanța înseamnă ambiție, perseverență și dorința de a fi mai buni.

"M-am bucurat să fiu alături de elevii care au obținut rezultate deosebite, de profesorii care i-au îndrumat și de părinții care i-au susținut necondiționat. Fiecare premiu acordat reprezintă o recunoaștere a efortului depus și o încurajare pentru viitoarele generații.

Îi felicit pe toți cei peste 500 de elevi și profesori premiați și le mulțumesc părinților pentru sprijinul, încrederea și implicarea pe care le oferă zi de zi.

Cred în tinerii noștri și în potențialul lor, iar Consiliul Județean Dâmbovița va continua proiectele dedicate educației, pentru a le oferi condiții cât mai bune de învățare și dezvoltare.

Felicit Primăria Municipiului Târgoviște pentru organizarea acestui eveniment și îi asigur pe elevi, profesori și părinți că vom rămâne alături de ei, susținând performanța. Pentru că performanța aduce un viitor mai bun pentru județul #Dâmbovița", a precizat președintele PSD al Consiliului Județean.