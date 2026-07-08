Rezultate finale Evaluarea Națională 2026. Ministerul Educației publică notele după soluționarea contestațiilor / Sursa foto: Agerpres/rol ilustrativ

Rezultatele finale de la Evaluarea Națională 2026, după soluționarea contestațiilor, vor fi afișate miercuri, conform calendarului oficial stabilit de Ministerul Educației și Cercetării.

Înainte de etapa de contestații, Ministerul Educației și Cercetării a anunțat că 79% dintre candidați au obținut la Evaluarea Națională o medie de cel puțin 5 la examen.

La Evaluarea Națională au participat 143.251 de absolvenți de gimnaziu, din totalul celor 148.268 de elevi înscriși. Rata de participare a ajuns la 96,6%.

Datele oficiale arată că 113.192 de elevi au încheiat examenul cu o medie de minimum 5, ceea ce reprezintă 79% din totalul candidaților prezenți.

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Șapte medii de 10 și opt elevi eliminați

În sesiunea din acest an, șapte elevi au obținut media generală 10 la Evaluarea Națională.

Totodată, opt candidați au fost eliminați din examen după ce comisiile au constatat fraude sau tentative de fraudă.

Rezultatele finale sunt publicate pe baza codurilor unice atribuite fiecărui candidat. Elevii vor putea verifica notele atât la centrele unde au susținut examenul, cât și online, pe platforma oficială destinată examenelor naționale. Sistemul respectă regulile privind protecția datelor cu caracter personal, în conformitate cu prevederile Regulamentului general privind protecția datelor.