Notele la Evaluarea Naţională au fost publicate cu o zi mai devreme. Doar 7 medii de 10, cu 78 mai puţine faţă de anul trecut

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Ministerul Educaţiei a publicat notele la Evaluarea Naţională marţi, 30 iunie. Asta în condiţiile în care elevii ştiau că notele vor fi publicate miercuri, 1 iunie.

"Cu aprobarea Comisiei Naționale de Organizare a Evaluării Naționale (EN VIII) pentru absolvenții clasei a VIII-a, rezultatele inițiale înregistrate în sesiunea din acest an a acestui examen au fost publicate astăzi, 30 iunie, ora 17:00, pe ACEST SITE", a anunţat Ministerul Educaţiei.

"Examenul a fost susținut integral de 143.251 de absolvenți de gimnaziu (din totalul celor 148.268 de absolvenți înscriși), rezultând o rată de participare de 96,6%.

Au obținut medii mai mari sau egale cu 5 (cinci) 113.192 de elevi (79%). 7 elevi au încheiat examenul cu media 10 (zece)", mai transmite Ministerul Educaţiei.

Prin comparaţie, anul trecut au fost 85 de note de 10.

Aproape 400 de note de 10 la limba română

Conform Ministerului Educaţiei, 117.538 elevi au luat note mai mari sau egale cu 5 la limba şi literatura română, în timp ce 398 au primit nota 10.

La matematică, 106.505 elevi (74,3%) au fost notați cu note mai mari sau egale cu 5, în timp ce 102 elevi au fost notați cu 10 (zece).

La limba şi literatura maternă, 7.980 de elevi (90,3%) au obținut note mai mari sau egale cu 5 (dintre aceștia, 86 de elevi au obţinut nota 10).

Au fost eliminați pentru fraudă/tentative de fraudă 8 elevi, mai transmite Ministerul Educaţiei.

Cele mai bune rezultate au fost înregistrate în Bucureşti, unde mediile peste 5 au fost în procentaj de 92,2%. În judeţul Călăraşi au fost cele mai slabe rezultate, procentajul mediilor peste 5 fiind de 64,7%.

Cum şi când se pot depune contestaţii

"Lucrările scrise pot fi vizualizate și eventuale contestații pot fi depuse conform calendarului aprobat: Vizualizarea lucrărilor și depunerea contestațiilor au loc în data de 1 iulie, în intervalul orar 14:00 - 18:00, respectiv în zilele de 2 și 3 iulie, conform calendarului aprobat.

La vizualizarea lucrării/lucrărilor, elevii trebuie să fie însoțiți obligatoriu de un părinte/reprezentant legal. Depunerea contestațiilor nu este condiționată de vizualizarea lucrărilor. În egală măsură, vizualizarea lucrărilor nu obligă la depunerea unei/unor contestații. În situația în care se optează pentru contestarea notei/notelor, elevii completează, semnează și depun/transmit și o declarație-tip în care se menționează că sunt informați cu privire la faptul că nota rezultată în urma reevaluării poate modifica nota inițială, prin creștere sau descreștere, după caz. Documentele sunt semnate și de către părinții/reprezentanții legali ai elevilor.

Rezultatele finale vor fi afișate miercuri, 8 iulie", transmite Ministerul Educaţiei.