Evaluare Națională și Bacalaureat 2027: Se schimbă metodologia. Cum vor fi corectate lucrările și ce noutăți îi așteaptă pe elevi

Nouă metodologie Evaluare Națională & Bacalureat. Sursa foto: https://www.magnific.com/, @scphotograph

Ministerul Educației propune noi reguli pentru Evaluarea Națională și Bacalaureatul 2027, cu modificări privind evaluarea lucrărilor, soluționarea contestațiilor și calendarul examenelor.

Ministerul Educației și Cercetării a lansat în consultare publică, joi, proiectul de Ordin pentru aprobarea Metodologiei-cadru de organizare și desfășurare a evaluării naționale pentru absolvenții clasei a VIII-a și a Calendarului de desfășurare a evaluării naționale pentru absolvenții clasei a VIII-a în anul școlar 2026 - 2027 (ENVIII) și proiectul de Ordin privind organizarea și desfășurarea examenului național de bacalaureat 2027.

Principalele modificări „au în vedere creșterea acurateții procesului de evaluare în cazul evaluării lucrărilor scrise”, precizează Ministerul Educației în comunicat.

Modificări la Evaluarea Națională

La o diferență mai mare de un punct la limba și literatura română și limba și literatura maternă, respectiv de 0,50 puncte la matematică, între notele acordate de către cei doi profesori evaluatori, aceștia sunt notificați automat în vederea reanalizării punctajelor acordate, etapă nou introdusă în procesul de evaluare inițială.

În cazul în care diferența de notare se menține în urma reanalizei lucrării, lucrarea va fi transmisă automat și aleatoriu către alți doi profesori evaluatori pentru reevaluare. Diferența între notele primilor doi evaluatori la care lucrarea este transmisă automat în vederea reevaluare a scăzut de la 1 punct la 0,50 puncte, în cazul probei de matematică. Ministerul precizează că, după validarea finalizării evaluării, nota finală este calculată luând în considerare cele patru note, după eliminarea celor două note extreme, ca medie aritmetică având două zecimale, fără rotunjire, a celor două note-valori centrale.

Ce se schimbă la Bacalaureat

Pentru examenul național de Bacalaureat, în situația în care platforma dedicată evaluării digitalizate semnalează o diferență mai mare de un punct, la oricare dintre probele scrise, între notele acordate de către cei doi profesori evaluatori, aceștia sunt notificați automat în vederea reanalizării punctajelor acordate, etapă nou introdusă în procesul de evaluare inițială.

În cazul în care diferența de notare se menține în urma reanalizei lucrării, lucrarea va fi transmisă automat și aleatoriu către alți doi profesori evaluatori pentru reevaluare. După validarea finalizării evaluării, nota finală este calculată luând în considerare cele patru note, după eliminarea celor două note extreme, ca medie aritmetică având două zecimale, fără rotunjire, a celor două note-valori centrale.

Etapa de soluționare a contestațiilor

La Evaluarea Națională, pentru fiecare lucrare la care se constată o diferență mai mare de un punct, în plus sau în minus, între nota obținută la evaluarea inițială și cea obținută în etapa de soluționare a contestațiilor, evaluatorii sunt notificați automat în vederea reanalizării punctajelor acordate, etapă nou introdusă în procesul de soluționare a contestațiilor.

În cazul în care după reanalizare diferența se menține, lucrarea este supusă unei noi reevaluări, realizate de alți doi profesori evaluatori decât cei care au realizat evaluarea anterioară a lucrării, cu respectarea procedurii de evaluare și cu acces la punctajele acordate anterior pentru lucrarea respectivă.

În această ultimă fază a etapei de soluționare a contestațiilor a fost introdus accesul la punctajele acordate anterior pentru lucrarea respectivă.

La examenul național de Bacalaureat, în situația în care se constată o diferență de notare mai mare de un punct, în plus sau în minus, între nota de la evaluarea inițială și cea de la contestații, evaluatorii sunt notificați automat în vederea reanalizării punctajelor acordate, etapă nou introdusă în procesul de soluționare a contestațiilor.

În cazul în care și după faza de reanalizare se constată o diferență de notare mai mare de un punct (față de 1,5 p în prezent), în plus sau în minus, între nota de la evaluarea inițială și cea de la contestații, lucrarea este reevaluată de către alți doi profesori evaluatori decât cei care au realizat evaluarea anterioară a lucrării, cu respectarea procedurii de evaluare și cu acces la punctajele acordate anterior pentru lucrarea respectivă.

În această ultimă fază a etapei de soluționare a contestațiilor a fost introdus accesul la punctajele acordate anterior pentru lucrarea respectivă.

Conform actualelor propuneri de calendare, atât pentru Evaluarea Națională pentru absolvenții clasei a VIII-a 2026 - 2027, cât și pentru examenul național de Bacalaureat, se menține posibilitatea vizualizării lucrărilor scrise după afișarea rezultatelor inițiale și înainte de contestații. Depunerea contestației nu este condiționată de vizualizarea lucrării.

Documentele lansate în consultare conțin, de asemenea, propunerile de calendare de desfășurare a examenelor naționale/activităților specifice, precum și, pentru predictibilitate, propunerile de calendare pentru simulările examenelor naționale (Evaluare Națională și Bacalaureat).

Nouă dată pentru susținerea Bacalaureatului

În privința examenelor naționale din 2027, Ministerul Educației și Cercetării propune:

Bacalaureat - probele de competențe: 12-23 aprilie 2027;

Bacalaureat - probele scrise: 14-18 iunie 2027, iar rezultatele finale, după contestații, pe 1 iulie;

Evaluarea Națională: 22-25 iunie 2027.

Propunerea ține cont de temperaturile ridicate din timpul verii, de necesitatea ca absolvenții să se poată înscrie la timp la facultate și de reducerea efortului pentru candidați și cadrele didactice implicate în organizarea examenelor.

După consultare, forma finală a calendarelor va fi aprobată prin ordin de ministru, în urma analizării feedback-ului și a ședinței Comisiei de Dialog Social.

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