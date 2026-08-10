Șapte ingrediente pentru o vacanță bună. Prof. univ. dr. habil. Georgeta Pânișoară explică formula unei veri reușite: E ceva de care se sperie părinții / video

Prof. univ. dr. habil. Georgeta Pânișoară, de la Facultatea de Psihologie și Științele Educației din cadrul Universității din București.

Prof. univ. dr. habil. Georgeta Pânișoară a explicat care sunt cele șapte ingrediente ale unei vacanțe reușite și cum poate fi construit un echilibru între odihnă, activitate și timp liber. Printre acestea se numără și un element de care mulți părinți se tem.

Prof. univ. dr. habil. Georgeta Pânișoară, de la Facultatea de Psihologie și Științele Educației din cadrul Universității din București, a vorbit despre psihologia vacanței și a explicat că este important să existe un echilibru între odihnă, activitate și creativitate, fără ca vacanța să însemne neapărat pasivitate totală.

„Dacă tot e vacanță, ne-am gândit să vorbim despre psihologia vacanței. Suntem în plină vacanță, este luna august. Aș vrea să vă întreb pentru început cum ați defini psihologia vacanței? Cum e abordată vacanța în mod obișnuit și cum ar trebui, dacă ar trebui, nuanțată această perspectivă asupra vacanței”, a spus Sorin Ivan, decan și director al revistei Tribuna Învățământului.

„În vacanță trebuie să ne deconectăm ca să ne umplem cu energie pentru ce urmează, dar în ceea ce mă privește, tot zic că pun și eu stop și în fiecare zi, de când a început așa-zisa vacanță, mai am câte o mică sarcină de lucru. Fiecare dintre ele îmi face bucurie, fiecare dintre ele mă reprezintă și mă umple cu energie bună, așa că aș zice că nu e o rețetă clară și depinde de fiecare individ.

Spune teoria că trebuie să ne deconectăm. Eu aș spune că trebuie să fie un echilibru. Da, starea de bine nu este egală cu pasivitate, cu a nu face nimic. Aș zice chiar mai degrabă că e vorba despre activism și creativitate, ca să ne încărcăm cât mai bine pentru perioada care urmează. Deci aș zice să fie echilibru, să nu fie repaus total. (...)

Americanii vorbesc despre slow summer, așa cum vorbim unii dintre noi despre slow morning.

Slow summer înseamnă o vară puțin mai ușoară, adică să nu fie nici parcare, dar nici agendă. Adică nici să-i parcăm undeva pe copii și să nu mai știm că există, dar nici să fie agenda bifată cu foarte multe lucruri”, a spus prof. univ. dr. habil. Georgeta Pânișoară.

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Formula unei vacanțe bune

Prof. univ. dr. habil. Georgeta Pânișoară a explicat că o vacanță bună trebuie să includă odihnă, relații, mișcare, curiozitate, creativitate și autonomie, dar și puțină plictiseală.

„O vacanță bună ar fi suma dintre:

Odihnă: Trebuie să avem odihnă. Suntem cu toții - și adulții, și cei mici - într-o lume atât de agitată încât chiar avem nevoie din când în când de odihnă.

Relații: Să nu stăm numai în casă și numai în fața calculatorului sau telefonului și jocurilor individuale.

Mișcare: Ne plângem tot timpul de sedentarism la copii. Avem nevoie de mișcare la orice vârstă.

Curiozitate: Este vitală. Dacă ar fi să dezvoltăm principalele abilități sau principalele idei, valori, ar fi curiozitatea. Societatea evoluează atât de rapid și de mult, încât avem nevoie de curiozitate ca să nu rămânem prea în urmă.

Creativitate: Avem nevoie de creativitate ca să găsim soluții noi, ca să ne fie bine atunci când apare acest impredictibil.

Autonomie: Autonomia din noi este extrem de importantă în funcție de vârstă, să fie pregătită.

Puțină plictiseală: E ceva de care se sperie părinții, dar întotdeauna e bună puțină plictiseală. Puțină.

Așadar, ingredientele psihologice ale unei vacanțe foarte bune sunt: odihnă, relații, mișcare, curiozitate, creativitate, autonomie, puțină plictiseală”, a spus prof. univ. dr. habil. Georgeta Pânișoară la emisiunea DC Edu, de pe DC News și DC News TV.

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