Pace în Ucraina „curând”, spune Donald Trump: Putin și Zelenski „vor să încheie un acord”

Președintele american Donald Trump (stânga), președintele ucrainean Volodimir Zelenski (centru) și președintele rus Vladimir Putin (dreapta). Colaj DCNews/Iulia Horovei; Sursa foto: Agerpres/Freepik

Președintele american Donald Trump susține că atât Volodimir Zelenski, cât și Vladimir Putin vor să pună capăt războiului din Ucraina și că un acord de pace ar putea fi încheiat în curând.

Preşedinţii ucrainean Volodimir Zelenski şi rus Vladimir Putin „vor amândoi” să se ajungă la un acord pentru a pune capăt războiului în Ucraina, a afirmat marţi Donald Trump la Ankara, relatează AFP şi Reuters.

Trump anunță un acord de pace „în curând”

„Cred că vor amândoi să încheie un acord. Este păcat că a durat atât de mult, dar cred că vom reuşi ceva”, a declarat preşedintele american în faţa presei, la puţin timp după sosirea sa în capitala turcă, în prima zi a summitului NATO.

Trump a reamintit că a discutat cu preşedintele rus Vladimir Putin în cursul weekendului şi că, în opinia sa, conflictul va fi „soluţionat, să sperăm în curând”.

Întâlnire Trump-Zelenski

Preşedintele american Donald Trump se va întâlni miercuri cu omologul său ucrainean, Volodimir Zelenski. Şeful statului ucrainean a spus marţi că intenţionează să discute despre nevoia disperată a Ucrainei de sisteme de apărare aeriană pentru a se apăra împotriva loviturilor ruseşti cu rachete balistice.

„Am avut o discuţie foarte bună cu preşedintele Putin. Am avut o discuţie lungă, a durat mult timp. Şi am discutat şi cu preşedintele Zelenski imediat după aceea... Cred că vom reuşi să-l soluţionăm, să sperăm în curând", a afirmat liderul de la Casa Albă, notează Agerpres.

Impas în negocierile Kiev-Moscova

De la revenirea sa la Casa Albă în ianuarie 2025, Donald Trump a discutat în repetate rânduri cu Vladimir Putin și Volodimir Zelenski în încercarea de a obține un acord de pace. În lunile ianuarie și februarie, au avut loc și contacte diplomatice directe între delegațiile rusă și ucraineană, mediate de partea americană, însă discuțiile nu au dus la un acord privind încetarea focului.

Principalele obstacole în calea unei înțelegeri rămân condițiile impuse de cele două tabere. Ucraina insistă asupra retragerii trupelor ruse și a unor garanții solide de securitate, în timp ce Rusia cere recunoașterea controlului asupra teritoriilor ocupate și renunțarea Kievului la aderarea la NATO, poziții considerate inacceptabile de autoritățile ucrainene.

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