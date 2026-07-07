Rutte către NATO: Recunoașteți, Trump a avut dreptate!

Secretarul general al NATO, Mark Rutte. Sursa foto: Agerpres

Secretarul general al NATO, Mark Rutte, are un mesaj pentru aliații din NATO despre Donald Trump: „președintele Statelor Unite a avut dreptate”.

Mark Rutte a declarat pentru Politico că Trump a avut dreptate atunci când a făcut presiuni asupra aliaților NATO să își majoreze cheltuielile pentru Apărare, când a cerut modernizarea armatelor și când a decis să lanseze războiul împotriva Iranului.

„Îmi place omul. Cred că ceea ce face pentru NATO este excelent”, a spus Rutte.

A fost o susținere a politicilor promovate de președintele american, politici care au provocat uneori nemulțumiri în rândul altor membri ai alianței. Mulți dintre aceștia pun sub semnul întrebării angajamentul lui Trump față de NATO, după amenințările privind anexarea Groenlandei, după declarațiile sale referitoare la Articolul 5 privind apărarea colectivă, după atacurile la adresa altor lideri, după decizia de a retrage o parte dintre trupele americane din Germania și pe fondul analizei mai ample desfășurate de Pentagon privind prezența militară a Statelor Unite în Europa.

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„Președintele Trump reușește, în esență, ceea ce toți președinții americani, începând cu Eisenhower, au încercat să obțină, și anume echilibrarea cheltuielilor pentru apărare între Statele Unite și Europa”, a adăugat Rutte.

Șeful NATO a declarat că summitul de la Ankara din acest an va fi unul „transformator” pentru alianță și va aduce investiții de miliarde de dolari în programe importante de apărare.

Cifrele sunt deja impresionante. În ultimii doi ani, cele 31 de state membre NATO, altele decât Statele Unite, au promis investiții și programe noi în valoare de 250 de miliarde de dolari, iar în următoarele două zile sunt așteptate noi acorduri și angajamente.

Toate aceste măsuri au fost luate pe fondul presiunilor exercitate de Donald Trump asupra aliaților pentru a investi mai mult și a face mai multe, în timp ce Washingtonul își mută atenția către securitatea internă și, într-o măsură mai mică, către regiunea Pacificului.

Rutte a insistat că statele europene fac eforturi mult mai mari pentru a își consolida capacitățile militare și pentru a prelua o parte mai echitabilă din responsabilitatea apărării continentului.

„Trebuie să construim un NATO sustenabil, care să nu depindă excesiv de Statele Unite. O Europă mai puternică într un NATO mai puternic, în care europenii și canadienii își asumă cu adevărat responsabilitatea”, a declarat secretarul general al NATO.

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Presiunile exercitate de Trump nu sunt singurul motiv pentru creșterea cheltuielilor militare

Totuși, presiunile exercitate de Trump nu sunt singurul motiv pentru creșterea cheltuielilor militare. Un alt factor major este Vladimir Putin. Aliații sunt hotărâți să continue sprijinul pentru Ucraina prin finanțare și livrări de armament și, în același timp, să își consolideze propriile sisteme de apărare pentru a descuraja un posibil atac rusesc.

„Trebuie să facem acest lucru din cauza amenințării reprezentate de Rusia și pentru că vedem ce face Rusia în Ucraina”, a spus Rutte.

El a adăugat că obiectivul este apărarea celor un miliard de oameni care trăiesc în statele NATO „împotriva amenințării ruse, a dezvoltării militare masive a Chinei și a colaborării dintre Rusia, China, Coreea de Nord și Iran”.

Trump și-a exprimat, de asemenea, nemulțumirea față de reticența multor aliați europeni de a participa la războiul declanșat de Statele Unite împotriva Iranului.

„Am fost dezamăgiți”, a declarat Trump luna trecută, când Rutte l-a vizitat în Biroul Oval. „Nu aveam deloc nevoie de ajutor. Am distrus literalmente Iranul încă din prima săptămână, dar ar fi fost frumos dacă ar fi spus: «Am vrea să vă ajutăm»”.

Rutte a subliniat din nou că statele europene au avut un rol important în campania de bombardamente împotriva Iranului.

„Probabil că Statele Unite nu ar fi putut desfășura operațiunea Epic Fury fără să folosească Europa ca o platformă uriașă pentru proiectarea forței militare”, a spus el.

Rutte a precizat că România și-a închis cel mai mare aeroport comercial pentru a permite decolarea și aterizarea avioanelor americane și că până la 5.000 de aeronave au decolat de pe aeroporturi europene în această iarnă, în ciuda faptului că Trump a continuat să susțină că aliații nu au oferit ajutor.

Un înalt oficial al Casei Albe a declarat că Trump vine la Ankara „cu o combinație de optimism și nemulțumire în privința Iranului. Sunt ambele. Știu că poate părea contradictoriu, dar există speranța că, chiar și după ceea ce s-a întâmplat în Iran, ar putea exista o cale de urmat”.

Rutte a insistat că, în ciuda diferențelor de opinie, alianța rămâne unită alături de Statele Unite.

„Cred că președintele are dreptate în anumite cazuri în care este dezamăgit, dar dacă privim imaginea de ansamblu a ceea ce fac europenii, efortul este uriaș”, a spus el.

Rutte a adăugat: „Acesta este dovada că statele europene au oferit un sprijin extrem de important prin toate aceste acorduri bilaterale, făcând posibilă desfășurarea operațiunii Epic Fury”.

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