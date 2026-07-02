Donald Trump, noi critici pentru partenerii din NATO

Donald Trump, președintele SUA. Sursa foto: Agerpres

Donald Trump, președintele SUA, a criticat din nou țările NATO care nu cheltuie suficient pentru apărare.

Preşedintele american Donald Trump a criticat joi din nou ceea ce el consideră a fi cheltuielile militare reduse ale statelor NATO, făcând o comparaţie cu cele ale SUA, relatează agenţia EFE.

"Statele Unite cheltuiesc mai mulţi bani în NATO decât orice altă ţară, cu mare diferenţă, pentru a le proteja, fără a obţine niciun beneficiu în schimb", a scris preşedintele pe platforma sa de socializare Truth Social, cu câteva zile înaintea summitului Alianţei.

"SUA, 999 de miliarde de dolari; Marea Britanie, 90,5 miliarde; Franţa, 66,5 miliarde; Italia, 48,8 miliarde; Polonia, 44,3 miliarde. Cifrele celorlalţi, inclusiv Germania, sunt mult mai reduse", a comparat el, concluzionând că acest lucru "este ridicol!"

Cu o zi în urmă, ambasadorul SUA la NATO, Matt Whittaker, a afirmat că unele state europene membre ale NATO sunt rămase "în urmă" în ceea ce priveşte îndeplinirea angajamentului pe care şi l-au asumat în faţa liderului de la Casa Albă de a cheltui mai mult pentru apărare.

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Sub presiunea lui Trump, ţările membre NATO, cu excepţia Spaniei, s-au angajat la precedentul summit al Alianţei, desfăşurat anul trecut la Haga, să-şi crească bugetele apărării până la 5% din PIB, în mod etapizat până în anul 2035, procent defalcat în 3,5% cheltuieli strict militare şi 1,5% pentru finanţarea unor investiţii conexe domeniului apărării, precum infrastructura critică, consolidarea industriei de apărare, apărarea cibernetică etc.

La ora actuală, "unii aliaţi fac mai mult decât alţii, iar ţări precum Polonia, ţările scandinave, statele baltice şi Germania sunt în fruntea plutonului", a remarcat Matt Whittaker la o conferinţă de presă.

"Dar avem unele care sunt rămase în urmă, fie pentru că nu cheltuiesc suficient, fie pentru că nu se află pe o traiectorie credibilă pentru îndeplinirea angajamentelor asumate la Haga", a reproşat ambasadorul american, fără a numi aceste ţări.

Preşedintele Trump "aşteaptă din partea tuturor aliaţilor să-şi intensifice eforturile şi să se angajeze urgent pe calea celor 5%", a indicat Whittaker.

Trump adesea atacă verbal partenerii din NATO pentru ceea ce el consideră a fi o implicare economică insuficientă sau o lipsă de sprijin pentru deciziile sale, cum s-a întâmplat în timpul războiului cu Iranul, când mai multe state europene le-au refuzat Forţelor Aeriene ale SUA accesul la baze de pe teritoriile lor. El a criticat inclusiv organizaţia în sine, pe care a descris-o drept un "tigru de hârtie", şi a ameninţat că ar putea retrage trupele americane din Europa sau chiar că ar retrage SUA din NATO, deşi aceasta este o decizie pe care nu o poate lua unilateral.

Secretarul general al NATO, Mark Rutte, acţionează ca mediator între preşedintele SUA şi ceilalţi parteneri. El s-a întâlnit la Washington săptămâna trecută cu Trump şi a promis că la summitul ce va avea loc pe 7 şi 8 iulie la Ankara vor fi anunţate "contracte de miliarde de dolari pentru apărare", de care ar putea beneficia companiile americane.