Rapid-Dinamo, rezultat final. Daniel Pancu, eliminat după o criză de nervi

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Rapid şi Dinamo s-au înfruntat în derby-ul etapei a V-a din Superligă. Daniel Pancu, antrenorul giuleştenilor, a fost eliminat în minutul 54 din cauza unei crize de nervi.

Dinamo s-a impus cu scorul de 1-0, graţie golului marcat de Karamoko în repriza a doua. Aceasta este prima înfrângere pentru Daniel Pancu pe banca Rapidului.

La doar 8 minute de la începutul reprizei a doua, Daniel Pancu a contestat aprig un fault pe care Horaţiu Feşnic l-a acordat celor de la Dinamo şi chiar a intrat în teren. Ionuţ Voicu, unul dintre oamenii din staff-ul Rapidului, a încercat să îl oprească, dar nu a avut succes.

Horaţiu Feşnic l-a eliminat direct, iar Daniel Pancu a văzut restul meciului din tribună.

Portarul marocan Alaa Bellaarouch a fost unul dintre cei mai buni jucători ai oaspeţilor, remarcându-se la şuturile lui Răzvan Onea (5), Alexandru Dobre (44) sau Filip Stojilkovic (80), precum şi la loviturile de cap ale lui Stojilkovic (33) şi Lars Kramer (34).

Rapidiştii au mai avut ocazii prin Stojilkovic (42), Olimpiu Moruţan (61, 88), care au fost imprecişi, dar şi prin Dobre (57), care nu a ajuns la o minge centrată la 4 metri.

Antrenorul gazdelor, Daniel Pancu, a fost eliminat pentru proteste vehemente (53).

La meci au asistat 13.154 de spectatori.

Lovitura de start a meciului a fost dată de fostul jucător rapidist Constantin Schumacher.

Pentru Rapid a fost primul eşec din acest sezon.

Cele două echipe s-au întâlnit în principala competiţie internă de 124 de ori, de 44 de ori au câştigat giuleştenii, de 52 de ori s-au impus dinamoviştii, iar alte 28 de partide s-au terminat la egalitate, potrivit site-ului LPF.

Palmaresul cu Rapid echipă gazdă este de 63 de jocuri, 27 de victorii Rapid, 14 remize şi 22 de succese Dinamo.