Bătaie între suporterii lui Rapid şi Dinamo, la o gură de metrou, înainte de derby

Suporterii celor de la FC Rapid şi cei ai lui Dinamo s-au bătut la o gură de metrou, înainte de derby-ul din Giuleşti.

Un conflict a izbucnit, sâmbătă seară, între mai mulţi suporteri la ieşirea din staţia de metrou Basarab, înaintea meciului de fotbal Rapid - Dinamo, un suporter al echipei oaspete fiind dus la secţia de poliţie.

Potrivit Jandarmeriei Capitalei, incidentul a izbucnit în timpul deplasării suporterilor oaspeţi către stadion.

"Jandarmii aflaţi în dispozitiv au intervenit prompt pentru aplanarea conflictului şi restabilirea ordinii publice. Situaţia a fost calmată într-un timp scurt, iar deplasarea suporterilor către stadion a fost reluată în condiţii de siguranţă. Jandarmeria Capitalei menţine permanent dispozitivele de ordine şi siguranţă publică în zona stadionului şi pe traseele de deplasare ale suporterilor, pentru prevenirea şi descurajarea oricăror incidente", precizează sursa citată.

În urma evenimentului, un suporter al echipei oaspete a fost condus la sediul unei secţii de poliţie în vederea stabilirii situaţiei de fapt şi dispunerii măsurilor legale care se impun, scrie Agerpres.

Pancu a lăudat-o pe Dinamo înainte de meci

Antrenorul echipei de fotbal FC Rapid, Daniel Pancu, a declarat, vineri, într-o conferinţă de presă, că Dinamo, adversara din derby-ul de sâmbătă seara, este cea mai bună formaţie din Superligă după disputarea primelor patru etape şi a subliniat că elevii săi vor avea nevoie de mai mult de un gol pentru a câştiga.

"Întâlnim mâine cea mai bună echipă a primelor patru etape. Dinamo este echipa care a marcat cele mai multe goluri, echipa care a schimbat antrenorul şi stilul de joc. Are jucători de mare calitate, rapizi şi tehnici, care au nevoie de două şuturi pe poartă pentru a marca un gol, în comparaţie de noi care avem nevoie de aproape 5 şuturi pe poartă pentru a marca o dată. Şi aici sunt foarte nemulţumit, suntem departe la acest capitol. Cred că e cea mai scăzută medie de goluri marcate pentru o echipă de-a mea, cred că şi Poli Iaşi marca mai multe goluri în 4 meciuri", a afirmat el.

"Dacă vrem să obţinem ceva mâine seară va trebuie să suferim foarte mult, pentru că Dinamo este o echipă care poate pune în dificultate orice adversar din campionatul nostru. Îmi place mult Dinamo, dar avem şi noi armele noastre. Chiar dacă avem probleme şi va trebui să fiu foarte inspirat. Ocazii cu siguranţă vom avea pentru că Dinamo va duce mulţi oameni în atac, lasă spaţii, dar noi trebuie să fim mult mai concentraţi în faţa porţii pentru a marca. Şi cred că vom avea nevoie de goluri, nu de un gol, pentru a câştiga cu Dinamo. Avem şi nişte absenţe, dar nu vreau să spun despre cine e vorba", a adăugat Daniel Pacu.

Tehnicianul speră ca suporterii rapidişti să plece fericiţi acasă după derby-ul cu Dinamo.

"Ne dorim enorm o victorie împotriva unei rivale istorice. Sunt convins că va fi foarte frumos în tribune, am satisfacţia că stadionul este sold-out, biletele s-au terminat repede. Sper să le oferim suporterilor un motiv să plece fericiţi acasă după meci", a precizat Pancu.

Nuno Campos a prefaţat şi el meciul

Antrenorul formaţiei Dinamo Bucureşti, Nuno Campos, a declarat, vineri, într-o conferinţă de presă susţinută înaintea derby-ului cu Rapid, din etapa a 5-a a Superligii, că giuleştenii reprezintă un adversar foarte dificil, dar a subliniat că echipa sa are propriile arme şi trebuie să se concentreze în primul rând asupra propriului joc.

"Rapid este un adversar foarte dificil. Este o echipă foarte bună, cu multă calitate. Şi cifrele arată acest lucru. Cred că vom juca împotriva unui adversar bun, dar noi avem armele noastre. Avem modul nostru de a gândi şi modul nostru de a privi meciurile. De fiecare dată trebuie să ne gândim mai mult la noi decât la adversar, cu tot respectul pe care îl avem pentru acest adversar şi pentru toţi ceilalţi. Trebuie să ne gândim la noi şi la ceea ce trebuie să facem pe teren pentru a încerca să câştigăm meciul. Îi mulţumesc lui Pancu pentru laude, dar clasamentul nu arată asta. În acest gen de meciuri trebuie să fim concentraţi pe ceea ce trebuie să facem fără minge şi, de asemenea, pe ceea ce trebuie să facem cu mingea. Cred că şi ei arată un fotbal foarte bun. Cred că va fi un meci foarte bun pentru suporteri, pentru toată lumea. Sper să putem câştiga cele trei puncte, dar aceasta este partea noastră. Rapid are mulţi jucători foarte buni, dar trebuie să fim atenţi la întreaga echipă, pentru că sunt puternici şi ca echipă. Trebuie să fim atenţi la toate detaliile, ca echipă. Au jucători foarte buni", a afirmat Nuno Campos.