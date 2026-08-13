Messi a revenit la Inter Miami, dar a fost eliminată din Leagues Cup

Lionel Messi. Sursa foto: Agerpres

Inter Miami, cu Lionel Messi pe banca de rezerve după înmormântarea tatălui său, a fost învinsă acasă cu 3-2 de formația mexicană Club Leon și a fost eliminată din Leagues Cup, competiție pe care a câștigat-o în 2023.

Inter Miami avea nevoie disperată de victorie în meciul cu Club Leon pentru a ocupa unul din primele patru locuri din clasamentul general al MLS și a avansa în sferturile de finală, potrivit EFE.

Inter a deschis scorul prin Daniel Pinter (42) și lucrurile păreau că merg pe făgașul dorit de americani, mai ales că Lionel Messi a intrat în repriza secundă, în ovațiile publicului. Dar un mai mare impact a avut intrarea la pauză a columbianului Diber Cambindo, care a revitalizat jocul mexicanilor cu pase decisive la primul și al treilea gol.

Daniel Arcila a egalat, 1-1 (min. 50), dar gazdele au preluat din nou conducerea prin Yannick Bright (54), înainte ca mexicanii să întoarcă scorul prin golurile lui Juan Pablo Dominguez (60) și Daniel Arcila (85).

Messi a continuat să încerce totul, dar a fost în zadar. Singura speranță rămasă a lui Inter Miami este Cupa MLS - pe care a câștigat-o deja anul trecut - pentru a se asigura că proiectul său ambițios nu se termină cu mâinile goale în acest sezon.

Acest bilanț, indiferent de ce se întâmplă în MLS (Major League Soccer), este insuficient pentru o echipă care, pe lângă Messi, se mândrește și cu alte vedete mari precum Rodrigo De Paul, Casemiro, Luis Suarez și Sergio Reguilon.

Cu o singură victorie și două înfrângeri, Inter Miami părăsește Leagues Cup, potrivit Agerpres.



