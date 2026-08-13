Paris Saint-Germain a cucerit Supercupa Europei, după 2-1 cu Aston Villa - VIDEO

Foto: Captura video

Paris Saint-Germain a cucerit Supercupei Europei la fotbal pentru al doilea an la rând, după ce a învins-o pe Aston Villa cu scorul de 2-1 (1-1), miercuri seara, pe RB Arena din Salzburg.

PSG, deținătoarea trofeului Ligii Campionilor, s-a impus prin golurile marcate de Hvicea Kvarațhelia (20) și Desire Doue (61), în timp ce pentru Aston Villa a înscris Brian Madjo (45).

Parizienii și-au trecut în palmares al doilea său trofeu în competiție, din trei ediții.

Aston Villa, deținătoarea trofeului Europa League, a câștigat Supercupa Europei în 1982.

La ultimele 15 ediții ale Supercupei, câștigătoarea Europa League a obținut trofeul o singură dată, prin Atletico Madrid, în 2018, la Tallinn.

PSG a avut prim ocazie de gol, prin Doue (20), dar șutul său a fost respins de portarul Bizot. Câteva zeci de secunde mai târziu, echipa antrenate de Luis Enrique a deschis scorul prin Kvarațhelia (20), cu un șut de la 12 metri la colțul scurt.

Tânărul Brian Madjo a avut trei ocazii bune de egalare, de fiecare dată din pasele lui McGinn (28, 41, 44 - bară).

În cele din urmă, Madjo a egalat (45), evident din centrarea scoțianului. Cu acest prilej, Madjo a devenit, la 17 ani și 212 zile, cel mai tânăr marcator din istoria Supercupei Europei.

McGinn a avut o șansă bună (50), cu un șut de la 18 metri, dar Safonov a apărat.

PSG a marcat golul victoriei prin Doue (61), cu un șut la colțul lung, după un pas greșit la ofsaid făcut de Cash.

Campioana Franței a controlat jocul până la final, Villa nereușind să mai facă jocul bun din prima repriză.

PSG a devenit a treia echipă care a câștigat de două ori consecutiv Supercupa Europei, după AC Milan (1989, 1990) și Real Madrid (2016, 2017).

Paris Saint-Germain - Aston Villa 2-1 (1-1)

Au marcat: Hvicea Kvarațhelia (20), Desire Doue (61), respectiv Brian Madjo (45).

Salzburg, RB Arena

Supercupa Europei

Au evoluat echipele:

PSG: 39. Matvei Safonov - 2. Achraf Hakimi, 5. Marquinhos (căpitan), 51. Willian Pacho, 25. Nuno Mendes (21. Lucas Hernandez, 74) - 87. Joao Neves (8. Fabian Ruiz, 75), 17. Vitinha, 33. Warren Zaire-Emery - 11. Maghnes Akliouche (10. Ousmane Dembele, 46), 14. Desire Doue (24. Senny Mayulu, 87), 7. Hvicea Kvarațhelia (4. Lucas Beraldo, 88). Antrenor: Luis Enrique.

Rezerve neutilizate: 30. Lucas Chevalier - 6. Ilia Zabarnîi, 12. Lucas Digne, 27. Dro Fernandez, 29. Bradley Barcola, 47. Quentin Ndjantou, 49. Ibrahim Mbaye.

Aston Villa: 40. Marco Bizot - 2. Matty Cash, 3. Victor Lindeloef, 14. Pau Torres (5. Tyrone Mings, 80), 22. Ian Maatsen - 7. John McGinn (căpitan; 47. Alysson, 73), 35. Joao Gomes (6. Ross Barkley, 80), 8. Boubacar Kamara (26. Lamare Bogarde, 72), 53. George Hemmings - 10. Emiliano Buendia, 39. Brian Madjo (18. Tammy Abraham, 72). Antrenor: Unai Emery.

Rezerve neutilizate: 42. James Wright, 60. Owen Asemota - 32. Kosta Nedeljkovic, 45. Triston Rowe, 48. Modou Keba Cisse, 49. Bradley Burrowes, 74. Luka Lynch.

Arbitru: Omar Artan (Somalia); arbitri asistenți: Liban Ahmed (Djibouti), Stephen Yiembe (Kenya); al patrulea oficial: Rade Obrenovic (Slovenia)

Arbitru video: Marco Di Bello (Italia); arbitru asistent video: Guillermo Cuadra Fernandez (Spania)

Observator UEFA pentru arbitri: Bjoern Kuipers (Olanda); Delegat UEFA: Adonis Procopiou (Cipru)

Cartonașe galbene: Torres (51), Gomes (64), McGinn (73). (Agerpres)

AGERPRE