Trădare: Gigi Becali a confirmat transferul unui fotbalist de la Dinamo la FCSB și spune că „i-am dat 25.000 de euro pe lună, dublu față de Dinamo”

Gigi Becali - Inquam Photos / Eduard Vînătoru

Mijlocașul Eddy Gnahore a semnat cu FCSB. În sezoanele precedente acesta a fost om de bază la Dinamo.

Gnahore și-a încheiat contractul cu Dinamo. A refuzat prelungirea și a semnat cu marea rivală, FCSB. Gigi Becali a confirmat că salariul acestuia va fi aproape dublu față de cât câștiga la Dinamo.

Fotbalistul francez în vârstă de 28 de ani a fost om de bază la mijlocul terenului pentru Dinamo în sezoanele precedente.

”(n.r. A semnat Gnahore, e rezolvat?) Da. Da. Nu are defecte ascunse. A luat banii pe care îi ia. I-am dat aproape dublu față de Dinamo. I-am dat 25.000 de euro pe lună. O să-i dăm primă de Conference League, dacă ne calificăm.

Îi dăm primă de Conference, iar dacă nu ne calificăm, imediat după iar îi dăm acea primă de la noi. Oricum ia bani. N-a fost greu de convins, el a spus ce pretenții are.

A negociat cu Mihai Stoica. A vrut 25.000-50.000 la prima de Conference League. E un jucător pe care îl știm. El ghidona tot Dinamo la mijloc. De ce să nu paștem iarba pe care o cunoaștem? Știm sigur că ăsta e bun. Atunci, i-am spus lui Mihai, Ia vezi dacă a semnat Gnahore. Și nu semnase. El nici n-avea impresar ca să mai pierzi timpul L-am luat și gata!”, a spus Gigi Becali, la Fotbal Club, emisiune a Digi Sport.

Eddy Gnahore este al doilea transfer al verii la FCSB, după fundașul dreapta Ronny Labonne (28 de ani).