Christian Eriksen, mesaj de acasă, după ce a leșinat pe teren: A fost o situație diferită

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„Sunt bine şi sunt acasă“, a asigurat Christian Eriksen după ce a leşinat pe teren în timpul meciului dintre Danemarca și Ucraina de duminică.

Fotbalistul danez Christian Eriksen, care poartă un stimulator cardiac de când s-a prăbuşit pe teren în timpul unui meci la EURO 2020, i-a asigurat pe toţi, luni, că este "bine" şi că s-a întors acasă, după ce a căzut din nou pe teren în timpul unui amical împotriva Ucrainei, relatează AFP și Agerpres.

"Sunt bine şi sunt acasă cu familia mea. Vreau să liniştesc pe toată lumea: această situaţie a fost diferită de cea din 2021", a scris jucătorul în vârstă de 34 de ani pe contul său de Instagram.

El a explicat faptul că şocul de la defibrilatorul său subcutanat a avut un "impact considerabil" asupra lui, dar că dispozitivul a funcţionat exact aşa cum a fost conceput pentru a-l "proteja".

"Deocamdată, mă concentrez pe recuperarea mea, pe petrecerea timpului cu familia, pe plecările în vacanţă şi pe jocul de fotbal cu copiii mei", a adăugat mijlocaşul danez.

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Anterior, Federaţia daneză de fotbal anunţase că jucătorul "se simte bine" şi ar trebui să fie externat din spital "în curând".

"Am vorbit cu Christian în această dimineaţă (luni, n.r.) şi se simte bine. Este alături de familia sa şi are o dispoziţie bună. Ne aşteptăm să primească în curând permisiunea de a pleca şi de a se întoarce acasă", a declarat medicul echipei, Morten Boesen, citat într-un comunicat DBU publicat pe reţelele de socializare.

Nu au fost publicate informaţii cu privire la natura bolii jucătorului sau la impactul acesteia asupra carierei sale.

"Avem grijă de jucători şi de staff şi rămânem în contact regulat cu aceştia", a adăugat Boesen.

La 34 de ani, Eriksen a căzut pe teren în min. 64 al partidei, la scorul de 2-1 pentru Danemarca, la fel cum s-a întâmplat şi la EURO în 2021. El a părăsit terenul pe picioare şi a fost evacuat conştient la Spitalul Universitar din Odense.

Internaţionalul danez are implantat un defibrilator în corp care trebuie să se activeze în astfel de cazuri cazuri.