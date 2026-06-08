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Stimulatorul cardiac i-a salvat viaţa lui Eriksen. Explicațiile unui medic danez după un alt atac de cord suferit de celebrul fotbalist

Andrei Itu Autor: Andrei Itu
Data publicării: 08 Iun 2026
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Foto de arhivă/ Instagram

Christian Eriksen a leşinat în timpul meciului amical Danemarca - Ucraina. Un cardiolog danez susține că "stimulatorul cardiac i-a salvat, fără îndoială, viaţa" fotbalistului.

Christian Eriksen s-a prăbuşit la o oră după începerea partidei amicale împotriva Ucrainei. Eriksen a părăsit terenul pe picioare şi a fost dus conştient la Spitalul Universitar din Odens).

Conform unui cardiolog danez, "stimulatorul cardiac i-a salvat, fără îndoială, viaţa" fotbalistului Christian Eriksen, scrie L'Equipe.

Christian Eriksen, nou stop cardiac pe teren

Mijlocaşul danez Christian Eriksen, în vârstă de 34 de ani, care a suferit un stop cardiac în timpul unui meci contra Finlandei la EURO 2020, în iunie 2021, a suferit un alt incident cardiac duminică seara, în oraşul danez Odense, în minutul 65 al meciului amical contra Ucrainei (2-1). După ce a rămas inconştient pe teren timp de aproape zece minute, fotbalistul lui Wolfsburg a putut merge pe jos până la ambulanţă, care l-a transportat la Spitalul Universitar din Odense.

"Stimulatorul cardiac i-a salvat, fără îndoială, viaţa jucătorului", afirmă medicul danez

Chestionat de ziarul danez B.T., cardiologul Henning Molgaard a afirmat că "stimulatorul cardiac i-a salvat, fără îndoială, viaţa jucătorului", menționând că "acest lucru s-ar putea întâmpla din nou mâine sau peste cinci ani. Vedem acest lucru la mulţi oameni obişnuiţi cu afecţiuni cardiace minore şi discrete care suferă un alt stop cardiac, iar atunci intervine stimulatorul cardiac".

Conform cardiologului, "ceea ce este remarcabil nu este că s-a întâmplat. Asta li se întâmplă multor oameni. Ceea ce este remarcabil este că s-a întâmplat pe un teren de fotbal".

Cum funcționează "stimulatorul cardiac"

Specialistul a explicat apoi cum funcţionează un defibrilator automat implantabil: "Când primeşti un şoc de la stimulatorul cardiac, este ca şi cum ai fi lovit cu piciorul. Adesea, ai un fel de datorie de oxigen (n.red. oxygen debt - adică perioada în care organismul trebuie să recupereze deficitul de oxigen acumulat în timpul unui episod sever, precum un stop cardiac sau o aritmie gravă), care trebuie compensată înainte de a-ţi recăpăta cunoştinţa. Dar este un semn bun că el (n.red. Eriksen) a reuşit să ajungă singur la ambulanţă.

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cardiolog
Christian Eriksen
stop cardiac
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