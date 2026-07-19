Fumul care a acoperit New York-ul a anulat zborul unui președinte de stat. Își anunțase prezența la finala CM 2026, Spania-Argentina

O vedere exterioară a Stadionului New York New Jersey din East Rutherford, New Jersey, SUA, unde va avea loc finala CM 2026, Spania-Argentina. Sursa foto: Agerpres

Calitatea precară a aerului și fumul provocat de incendiile de vegetație din Canada i-au dat peste cap planurile de călătorie președintei Mexicului, Claudia Sheinbaum, al cărei zbor spre New York, pentru finala CM2026 dintre Spania și Argentina, a fost întârziat, iar apoi anulat.

Calitatea precară a aerului şi condiţiile meteorologice din New York au perturbat planurile de călătorie ale preşedintei mexicane Claudia Sheinbaum pentru finala Cupei Mondiale dintre Argentina şi Spania, programată duminică, relatează dpa.

Zborul lui Sheinbaum de la Cancun la New York a fost iniţial întârziat cu două ore sâmbătă, fiind ulterior anulat complet. Motivul a fost fumul care plana asupra oraşului New York, rezultat în urma incendiilor de vegetaţie din Canada din ultimele zile.

Președinta Mexicului a reușit, în cele din urmă, să ajungă la New York

Potrivit guvernului mexican, preşedinta a călătorit în cele din urmă spre New York în noaptea de sâmbătă spre duminică, la bordul unei aeronave operate de Ministerul Apărării din Mexic.

Sheinbaum a primit o invitaţie-surpriză din partea preşedintelui american Donald Trump de a asista la finala care va avea loc la East Rutherford, New Jersey. Ea va participa la eveniment alături de liderul celei de-a treia ţări gazdă a Cupei Mondiale, premierul canadian Mark Carney. Relaţiile dintre Mexic şi Statele Unite sunt tensionate din cauza unor chestiuni legate de comerţ şi securitate.

Alertă din cauza fumului dens

Autorităţile din New York au emis încă miercuri un avertisment de „aer nesănătos” în întregul stat, recomandându-le cetăţenilor să „evite să petreacă timp în aer liber, dacă este posibil”, precizând totodată că „persoanele din categoriile vulnerabile trebuie să manifeste o prudenţă sporită”, potrivit Agerpres.

Finala dintre Spania și Argentina se dispută duminică, 19 iulie, la East Rutherford, în imediata apropiere a oraşului New York, de la ora 22:00 (ora României).

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