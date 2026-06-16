Neymar, veste surpriză în plină Cupă Mondială: Va fi tată pentru a cincea oară

Neymar, jucător brazilian de fotbal. Sursa foto: Agerpres

Neymar a anunțat în timpul Cupei Mondiale că el și Bruna Biancardi așteaptă un nou copil, al cincilea pentru starul brazilian.

Atacanul Neymar Junior a anunţat luni, în timpul Cupei Mondiale, că el şi soţia sa, influencer-ul Bruna Biancardi, aşteaptă al treilea copil împreună, al cincilea în total pentru superstarul fotbalului brazilian, informează EFE.

"Înnebunesc", a exclamat entuziasmat jucătorul lui Santos FC şi vedeta naţionale Braziliei într-un vindeoclip postat pe reţelele de socializare.

"Voi înfiinţa o trupă şi, de astăzi, vom fi Spice Girls"

Anunţul naşterii iminente a unei fetiţe îi prezintă pe cei doi alături de cele două fiice ale lor, Mavie şi Mel, în vârstă de doi ani şi respectiv 11 luni.

În videoclip apare şi Davi Lucca, în vârstă de 14 ani, fiul lui Neymar cu Carol Dantas, un influencer la fel ca Biancardi.

Cu ochii legaţi, cei cinci se acoperă unul pe celălalt cu vopsea, iar când îşi scot măştile, descoperă că vopseaua este roz, semn că este o fată. "Voi înfiinţa o trupă şi, de astăzi, vom fi Spice Girls", a glumit Neymar, referindu-se la sexul feminin al celor trei copii mai mici ai săi.

În videoclipul respectiv nu apare însă Helena, născută dintr-o relaţie cu Amanda Kimberly, pe vremea când Neymar era deja cu Biancardi şi o aveau pe Mavie.

Neymar se recuperează după o accidentare suferită înaintea Cupei Mondiale

Naşterea Helenei a cauzat o scurtă despărţire între cei doi, dar Neymar şi Burna Biancardi s-au împăcat câteva luni mai târziu şi ulterior s-au căsătorit.

Jucătorul în vârstă de 34 de ani se recuperează în prezent după o accidentare suferită înaintea Cupei Mondiale şi speră să fie apt la timp pentru următoarele meciuri ale Selecao din faza grupelor, după ce a ratat meciul de deschidere împotriva Marocului, care s-a încheiat la egalitate, 1-1.

Brazilia va înfrunta vineri naţionala Haiti, urmând ca miercurea viitoare să înfrunte Scoţia, conform Agerpres.

CITEȘTE ȘI: Cei mai frumoși fotbaliști de la Cupa Mondială, potrivit științei. Cristiano Ronaldo nici măcar nu intră în primele 40 de locuri

