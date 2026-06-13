Cei mai frumoși fotbaliști de la Cupa Mondială, potrivit științei. Cristiano Ronaldo nici măcar nu intră în primele 40 de locuri

Sursa Foto: Agerpres

Este unul dintre cei mai buni jucători ai naționalei Argentinei, iar acum un nou studiu susține că Rodrigo De Paul este și cel mai chipeș fotbalist prezent la Cupa Mondială.

Specialiștii au folosit „Raportul de Aur” pentru a stabili care sunt cei mai atrăgători jucători care evoluează în competiția găzduită de Canada, Mexic și Statele Unite, notează Daily Mail. „Raportul de Aur” este o formulă matematică dezvoltată în Grecia Antică, folosită pentru a evalua proporțiile considerate ideale ale frumuseții. Potrivit analizei, Rodrigo De Paul ocupă primul loc în clasament, fiind urmat de germanul Kai Havertz și de englezul Noni Madueke.

„Partea interesantă a acestui clasament este că nu reflectă pur și simplu popularitatea fotbaliștilor”, a explicat Georgi Dimitrov, directorul executiv al DreamAI SRL, compania care a realizat analiza.

„Unele dintre numele pe care oamenii s ar aștepta să domine clasamentul se află mult mai jos, în timp ce Rodrigo De Paul ocupă primul loc înaintea unora dintre cei mai cunoscuți fotbaliști din lume”, a adăugat el.

„Cristiano Ronaldo este probabil cel mai bun exemplu. Este unul dintre cei mai preocupați fotbaliști de imaginea sa, însă în acest clasament ocupă locul 45, ceea ce arată cât de specific este Raportul de Aur”, mai spune Dimitrov.

El a mai explicat că metoda de evaluare nu ține cont de aspecte precum stilul personal sau notorietatea.

„Nu măsoară stilul, îngrijirea personală, încrederea în sine sau cât de ușor poate fi promovat cineva din punct de vedere comercial. Analizează proporțiile feței, iar acesta este un criteriu complet diferit”, explică Georgi Dimitrov.

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Principiul pe care se bazează „Raportul de Aur”

„Raportul de Aur” poate fi aplicat aproape oricărui obiect sau concept și a fost folosit chiar de Leonardo da Vinci pentru reprezentarea corpului uman masculin ideal în celebra sa lucrare „Omul Vitruvian”.

Principiul pe care se bazează această teorie susține că, cu cât proporțiile feței sau ale corpului se apropie mai mult de valoarea matematică 1,618, cunoscută drept Phi, cu atât persoana este considerată mai frumoasă din punct de vedere estetic.

Pentru realizarea studiului, experții de la DreamAI au selectat cei mai căutați 150 de fotbaliști participanți la Cupa Mondială pe Google și au analizat trăsăturile lor faciale cu ajutorul instrumentului Golden Face Ratio.

În urma evaluării, Rodrigo De Paul a fost desemnat cel mai atrăgător jucător din competiție, obținând un scor de 74,18%.

Pe locul al doilea s-a clasat germanul Kai Havertz, cu 74,10%, urmat de englezul Noni Madueke, cu 73,29%, egipteanul Mohamed Salah, cu 73,27%, și brazilianul Endrick, cu 73,25%.

În primele 25 de poziții s-au regăsit și alte nume importante din fotbalul internațional, printre care Cody Gakpo, Bruno Fernandes, Alisson, Neymar și Jude Bellingham.

Surprinzător, Cristiano Ronaldo ocupă abia locul 45, cu un scor de 70,98%, fiind urmat imediat de Vinícius Jr, clasat pe poziția 46, cu 70,97%.

„Faptul că Germania se află atât de sus în clasament este, de asemenea, o surpriză plăcută”, a declarat Georgi Dimitrov. „Kai Havertz ocupă locul al doilea, Nick Woltemade este al șaptelea, iar Jonathan Tah este al optulea, astfel că Germania are trei jucători în primele opt poziții”.

Potrivit acestuia, rezultatul este neașteptat.

„Probabil că aceasta nu este țara la care cei mai mulți oameni s-ar gândi imediat că ar ieși în evidență într un astfel de clasament”.

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Alte contraste interesante

Georgi Dimitrov a remarcat și alte contraste interesante: „Există și alte diferențe interesante. Neymar și Jude Bellingham intră în primele 25 de locuri, însă se află totuși în urma unor jucători precum Noni Madueke, Endrick și Son Heung Min”.

El a evidențiat și poziția ocupată de Mohamed Salah: „Clasarea lui Mohamed Salah pe locul al patrulea este, de asemenea, remarcabilă, deoarece este deja unul dintre cele mai recognoscibile chipuri din fotbal și obține un scor foarte ridicat în ceea ce privește echilibrul trăsăturilor faciale”.

În opinia sa, analiza demonstrează că percepția frumuseții este mai complexă decât un simplu calcul matematic.

„Ceea ce arată acest lucru este că frumusețea pe hârtie și frumusețea din viața reală nu sunt întotdeauna același lucru”, spune Dimitrov.

El a concluzionat: „Un jucător poate avea o prezență extraordinară, stil și carismă fără să ocupe primele locuri în clasament, în timp ce altcineva poate obține un scor foarte mare deoarece trăsăturile sale se apropie mai mult de Raportul de Aur”.

Cu toate acestea, potrivit aceleiași metode de analiză, fotbaliștii rămân în urma mai multor vedete de la Hollywood.

O analiză recentă realizată de chirurgul estetician dr. Julian De Silva l-a desemnat pe Aaron Taylor Johnson drept cel mai frumos bărbat din lume, cu un scor de 93,04%. Acesta este urmat de Lucien Laviscount, cu 92,41%, Paul Mescal, cu 92,38%, și Robert Pattinson, cu 92,15%.