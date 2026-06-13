Giani Infantino, preşedintele FIFA, ironizează Italia după ce a ratat ultimele 3 Campionate Mondiale. Reacţii dure din "Cizmă"

Steag Italia- Freepik

Giani Infantino a ironizat Italia, care a ratat calificarea la ultimele trei ediţii ale Campionatului Mondial. Reacţiile dure nu au întârziat să apară

"Să vedem cum va decurge acest Campionat Mondial cu 48 de echipe. Este evident că este un eveniment de proporții uriașe. Am discutat deja despre 64 de echipe, pentru a implica și mai mult întreaga lume.

Propunerea a fost înaintată în cadrul Consiliului FIFA, dar, între timp, să ne bucurăm de această primă ediție a Campionatului Mondial cu 48 de echipe.

Poate că Italia s-ar califica cu 64 de echipe… am putea ajunge la 208 pentru a vedea dacă se califică”, a declarat Infantino.

Reacţii dure din Italia

Gaetano Amato, parlamentar din partea partidului Cinque Stele, i-a răspus preşedintelui FIFA.

"Giani Infantino are o plăcere din a face glume pe seama necalificării Italiei la Cupa Mondială? Să ne amintim, el nu vorbeşte din postura unui fan într-un bar, ci din postura preşedintelui FIFA. O poziţie pe care o ocupă şi graţie suportului oferit de Federaţia Italiană de Fotbal. Şi o poziţie care ar trebui să îi impună un echilibru, respect şi o responsabilitate instituţională.

Noi suntem primii care suntem ruşinaţi de decăderea echipei noastre naţionale şi de dezastrul în care se află fotbalul italian. Nu avem nevoie de astfel de glume ieftine pentru a realiza asta. Să faci glume pe seama Italiei e un exerciţiu de mojicie, mai ales venind din partea cuiva care ar trebui să reprezinte fotbalul mondial. Adică inclusiv Italia", a declarat acesta, conform Gazetta Dello Sport.

Şi ministrul Sportului din Italia, Andrea Abodi, a luat o poziţie fermă.

"Vreau să vorbesc cu el. Ce am citit m-a lăsat fără cuvinte. Având în vedere că distanţa dintre Italia şi Mexic (n.r. unde a făcut Giani Infantino declaraţia), cred că cel mai bine e să vorbim la telefon, pentru a-i înţelege punctul de vedere. Sunt interesat să aud de la el ce a vrut să spună", a declarat Abodi.