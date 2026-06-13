Ancelotti a făcut anunțul pe care fanii Braziliei nu voiau să-l audă despre Neymar -foto AI

Carlo Ancelotti a confirmat că Neymar va lipsi de la primul meci al Braziliei la Cupa Mondială, programat sâmbătă împotriva Marocului.

Fotbalistul în vârstă de 34 de ani se confruntă cu o accidentare la gambă și nu a revenit încă la antrenamentele complete.

Ancelotti estimează revenirea în lot săptămâna viitoare

Antrenorul Carlo Ancelotti a declarat că fostul atacant al echipelor FC Barcelona și Paris Saint-Germain va începe să se pregătească alături de lot săptămâna viitoare, ceea ce îi pune sub semnul întrebării și prezența la al doilea meci al Braziliei, împotriva Haitiului, pe 20 iunie.

Brazilia își va încheia parcursul din faza grupelor pe 24 iunie, într-un meci contra Scoției.

Mesajul lui Ancelotti despre starea lui Neymar

Ancelotti a declarat: „Neymar muncește foarte mult pentru a se recupera cât mai repede posibil.

Ne așteptăm să se refacă și să revină alături de grup săptămâna viitoare. Când îl convocăm pe Neymar, nu o facem doar pentru calitățile sale tehnice, care sunt incontestabile, ci și pentru experiența sa și pentru exemplul pe care îl poate oferi tinerilor jucători din acest lot.”

Neymar nu a mai evoluat pentru naționala Braziliei din 2023, din cauza problemelor repetate cauzate de accidentări, însă a fost inclus în lotul pentru Cupa Mondială înaintea atacantului João Pedro și a lui Richarlison.

Neymar, peste Pelé în clasamentul golgheterilor

Atacantul a marcat 79 de goluri în 128 de selecții și este golgheterul all-time al Braziliei, depășind recordul de 77 de goluri al legendarului Pelé.

Jucătorul echipei Santos FC ar putea participa la a patra sa Cupă Mondială, după ce a reprezentat Brazilia și la edițiile din 2014, 2018 și 2022.





