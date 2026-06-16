FCSB l-a vândut pe Darius Olaru la Royal Union Saint Gilloise

Echipa de fotbal FCSB. Sursa foto: Agerpres

Darius Olaru a fost cedat de FCSB în Belgia, la Royal Union Saint Gilloise.

"FCSB anunţă transferul lui Darius Olaru la Royale Union Saint-Gilloise, vicecampioana Belgiei. Căpitanul nostru, care a adunat 257 de partide oficiale în cei şase ani şi jumătate petrecuţi la FCSB, a cucerit două titluri de campion, o Cupă a României şi două Supercupe ale României. De asemenea, acesta a înscris 63 de goluri şi a oferit 41 de pase de gol în toate competiţiile, fiind unul dintre cei mai importanţi jucători din istoria clubului nostru. Îi mulţumim lui Darius pentru seriozitate, loialitate şi spiritul de sacrificiu de care a dat dovadă în tricoul roş-albastru şi îi urăm mult succes în noua aventură din Belgia!", a transmis FCSB.

"MIjlocaşul ofensiv experimentat a semnat cu Royal Union SG"

Belgienii au anunţat transferul lui Darius Olaru pe site-ul oficial, scriind că "mijlocaşul ofensiv experimentat Darius Olaru a semnat. El are experienţă în Europa League şi ca internaţional la EURO 2024".

"Aşteptam de mult această zi şi abia aştept să înceapă pre-sezonul. Sunt entuziasmat, abia aştept să îmi întâlnesc colegii şi să văd stadionul plin. Acest club mi-a făcut o impresie foarte bună în ultimul sezon. Sper că voi putea juca mult aici şi că voi putea ajuta echipa, cu experienţa mea, să câştige multe trofee", a declarat şi Darius Olaru.

Suma de transfer este în jur de 3 milioane de euro.