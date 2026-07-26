FCSB câştigă la Miercurea Ciuc şi are maximum de puncte după primele două etape

Fotbaliști ai campioanei en-titre FCSB. Sursa foto: Agerpres

FCSB a învins-o pe FK Csikszereda cu scorul de 2-0 (2-0), duminică seara, la Miercurea Ciuc, într-un meci din etapa a doua a Superligii de fotbal.

Risto Radunovic a deschis scorul (3) cu un şut de la 20 de metri, iar Dennis Politic a marcat celălalt gol al bucureştenilor (16), cu un şut din marginea careului, deviat de Raul Palmeş.

FCSB pleacă din Ghencea. Vrea să joace cu Farul pe Arcul de Triumf

Radu Popa, administratorul stadionului Arcul de Triumf, a anunţat că a primit o solicitare ca FCSB să îşi dispute meciurile de pe teren propriu pe această arenă.

”Am primit solicitarea FCSB și o analizăm cu toată deschiderea, așa cum am procedat întotdeauna față de toate cluburile, federațiile și structurile sportive care ne-au solicitat sprijinul. Stadionul ‘Arcul de Triumf’ este un obiectiv de interes național. Din punctul meu de vedere, această calificare nu trebuie să rămână doar într-o hotărâre de Guvern. Ea trebuie să se vadă în utilitatea concretă a stadionului, în numărul sportivilor care îl folosesc, în competițiile găzduite și în serviciul adus publicului.

Am demonstrat că, atunci când există voință, capacitate managerială și o echipă dedicată, pe acest stadion poate avea loc toată lumea. Rugby, fotbal, competiții naționale și internaționale, cluburi, federații, sportivi de performanță și public. Dar trebuie să spunem foarte clar: disponibilitatea noastră administrativă nu poate anula limitele biologice ale unui gazon și nici limitele financiare ale unei instituții.

Nu voi spune că gazonul se află într-o stare perfectă, pentru că ar însemna să nu respect realitatea. Suprafața de joc resimte numărul mare de meciuri, condițiile meteorologice și ferestrele foarte scurte de refacere. După fiecare partidă se intervine imediat: aerare, fertilizare, însămânțare, înlocuirea zonelor afectate, tratamente fitosanitare, irigare controlată și toate celelalte operațiuni tehnice necesare. Echipa noastră face eforturi uriașe pentru ca terenul să rămână în parametrii necesari omologării.

Până acum am reușit. Dar un gazon nu se repară prin declarații și nici exclusiv prin devotamentul angajaților. Are nevoie de timp, tehnologie, materiale, specialiști și finanțare predictibilă. Noi nu ascundem situația, dar nici nu acceptăm să se creeze impresia că terenul a ajuns astfel din neglijență. Dimpotrivă, este efectul unei utilizări intense, cumulate cu resurse mult sub necesarul real

Tehnic, răspunsul nu poate fi unul absolut (n.r. dacă gazonul ar rezista dacă și Dinamo, și FCSB ar juca acolo). Depinde de distanța dintre meciuri, de condițiile meteorologice, de durata utilizării, de antrenamentele oficiale, de gradul de afectare după fiecare partidă și de posibilitatea de a executa intervențiile necesare. Nu este responsabil să spui simplu: ‘Da, poate suporta orice’. Dar nici nu este corect să închizi stadionul și să refuzi sportul, mai ales într-o perioadă în care Arena Națională este indisponibilă, iar alte suprafețe ridică probleme.

Ne dorim să oferim această posibilitate (n.r. ca FCSB - Farul să se joace acolo) și facem toate eforturile în acest sens. Decizia finală trebuie însă să țină cont de evaluarea tehnică a suprafeței de joc și de capacitatea reală de refacere după partida găzduită aseară. Nu voi promite public ceva înaintea unei concluzii tehnice, pentru că responsabilitatea față de sportivi și față de stadion este mai importantă decât un titlu de presă.

Pot însă să garantez un lucru: echipa Complexului Sportiv Național ‘Arcul de Triumf’ va face tot ceea ce este posibil, legal și tehnic pentru ca stadionul să rămână la dispoziția sportului românesc. Noi am demonstrat că se poate. Acum este momentul ca și autoritățile să demonstreze că înțeleg faptul că performanța administrativă trebuie susținută, nu exploatată până la epuizare. Un stadion de interes național nu se întreține prin admirație, ci prin finanțare, responsabilitate și respect față de oamenii care îl folosesc”, a spus Radu Popa, la Fanatik.