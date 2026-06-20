CM 2026: Rezultatele și clasamentul Grupei C

Rezultate: Sâmbătă 13 iunie Brazilia - Maroc 1-1 (1-1), la East RutherfordAu marcat: Vinicius Jr (32), respectiv Ismael Saibari (21). Haiti - Scoția 0-1 (0-1), la BostonA marcat: John McGinn (28). Vineri 19...

Rezultate:



Sâmbătă 13 iunie

Brazilia - Maroc 1-1 (1-1), la East Rutherford

Au marcat: Vinicius Jr (32), respectiv Ismael Saibari (21).

Haiti - Scoția 0-1 (0-1), la Boston

A marcat: John McGinn (28).

Vineri 19 iunie

Scoția - Maroc 0-1 (0-1), la Boston

A marcat: Ismael Saibari (2).

Brazilia - Haiti 3-0 (3-0), la Philadelphia

Au marcat: Matheus Cunha (23, 36), Vinicius Junior (45+3).

Clasament

loc echipa M V E Î GM-GP P

1 Brazilia 2 1 1 0 4-1 4

2 Maroc 2 1 1 0 2-1 4

3 Scoția 2 1 0 1 1-1 3

4 Haiti 2 0 0 2 0-4 0

Legendă: M - meciuri, V - victorii, E - egaluri, Î - înfrângeri, GM - goluri marcate, GP - goluri primite, P - puncte.

Notă: În șaisprezecimile de finală se vor califica primele două clasate din cele 12 grupe, precum și cele mai bune opt echipe de pe locul al treilea.

Următoarele meciuri:

Miercuri 25 iunie

01:00 Scoția - Brazilia (Grupa C), Miami - Miami Stadium

01:00 Maroc - Haiti (Grupa C), Atlanta - Atlanta Stadium. (Agerpres)



