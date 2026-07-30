Universitatea Cluj a fost eliminată din Conference League de Brann Bergen

Echipa de fotbal Universitatea Cluj. Sursa foto: Agerpres

Universitatea Cluj a fost eliminată din competiţia de fotbal Conference League de echipa norvegiană SK Brann Bergen, care a câştigat cu scorul de 3-1 (2-1), joi seara, pe Brann Stadion din Bergen, în manşa secundă a turului al doilea preliminar.

După 2-2 în prima manşă, la Sfântu Gheorghe, U a primit trei goluri în Norvegia, marcate de Niklas Castro (8, 75) şi de Ulrik Mathisen (45), golul de onoare al şepcilor roşii fiind reuşit de Jovo Lukic (26).

Scandinavii au fost mai buni şi s-au calificat meritat în faza următoare.

Brann a deschis scorul destul de repede, prin Castro (8), care a reluat cu călcâiul de la 7 metri, la centrarea lui De Roeve.

U nu a renunţat la luptă şi Drammeh (12) a şutat peste poartă de la 16 metri. Castro (21) a tras şi el de la 20 m peste ţintă.

Echipa antrenată de Cristiano Bergodi a egalat în min. 26, când Lukic a reluat în poartă mingea respinsă de portar la şutul lui Ştefănescu.

Ocaziile au alternat la cele două porţi, dar Holm (30) a fost imprecis, iar cipriotul Michael (35) a reţinut şutul lui Myhre.

Macalou s-a aflat în prim plan în două rânduri, dar şutul său a fost blocat de Pedersen (34), iar apoi a fost oprit in extremis pe contraatac (37). Mikanovic (38) a şutat puţin peste poartă de la aproape 30 de metri.

Finalul primei reprize a aparţinut nordicilor, cu un şut al lui De Roeve (40) peste poartă, altul expediat de Holm în plasa laterală (42) şi golul al doilea al lui Brann, marcat de Mathisen cu capul, din centrarea lui Castro, la o ieşire greşită a lui Michael (45).

Universitatea Cluj nu a reuşit să creeze faze periculoase după pauză, mai aproape de gol fiind tot echipa norvegiană.

Neofytos Michael a fost la post la mingile trimite de De Roeve (56) de la 22 de metri, de Castro din marginea careului (62) sau de Holm cu capul (65).

Castro a realizat dubla (75), cu un şut de la 22 de metri care l-a surprins pe Michael, existând impresia că cipriotul putea face mai mult.

Brann a mai avut oportunităţi prin Wassberg (77), un şut puţin peste poartă, şi Myhre (90+4), un şut slab de la 16 metri.

U părăseşte cupele europene după ce a pierdut un singur meci din patru disputate, remizând de două ori cu Dinamo Kiev (0-0 şi 0-0, calificare pierdută la loviturile de departajare) şi o dată cu Brann (2-2).

Brann va juca în turul al treilea preliminar cu echipa cipriotă Apollon Limassol.

SK Brann Bergen - FC Universitatea Cluj 3-1 (2-1)

Au marcat: Niklas Castro (8, 75), Ulrik Mathisen (45), respectiv Jovo Lukic (26).

În prima manşă, scorul a fost 2-2.

În Conference League au mai evoluat CFR Cluj și FCSB.

Universitatea Cluj a fost eliminată din Conference League de Brann Bergen. Au evoluat echipele:

Brann: 1. Mathias Dyngeland - 21. Denzel De Roeve, 3. Fredrik Pallesen (căpitan), 23. Thore Pedersen, 17. Joachim Soltvedt - 25. Niklas Wassberg (16. Kristian Eriksen, 78), 18. Jacob Sorensen, 8. Felix Horn Myhre - 14. Ulrik Mathisen (19. Eggert Aron Gudmundsson, 69), 29. Noah Holm (22. Savar Atli Magnusson, 85), 9. Niklas Castro (10. Kristall Mani Ingason, 85). Antrenor: Eirik Horneland.

Rezerve neutilizate: 12. Simen Vidtun Nilsen, 36. Hakon Melas Hellesoey - 6. Cheikh Mbacke Diop, 11. Bard Finne, 20. Vetle Dragsnes, 32. Markus Haaland, 43. Brage Berg Haugen.

Universitatea Cluj: 46. Neofytos Michael - 24. Dino Mikanovic (29. Oucasse Mendy, 68), 6. Iulian Cristea, 8. Dorin Codrea, 27. Alexandru Chipciu (căpitan) - 14. Marius Ştefănescu (10. Dan Nistor, 46), 94. Ovidiu Bic (18. Pedro Pinho, 86), 7. Mouhamadou Drammeh - 19. Issouf Macalou, 17. Jovo Lukic (25. Alibek Aliev, 76), 33. Jug Stanojev. Antrenor: Cristiano Bergodi.

Rezerve neutilizate: 99. Tudor Coşa - 2. Alin Chinteş, 9. Atanas Trică, 12. Friday Adams, 20. Ibuchi Chukwu, 22. Florent Poulolo, 59. Alin Techereş, 98. Gabriel Simion.

Arbitru: Mateo Erceg; arbitri asistenţi: Luka Pajic, Stipe Brajkovic; al patrulea oficial: Ivan Vukancic (toţi din Croaţia)

Observator UEFA pentru arbitri: Andrew Davey (Irlanda de Nord); Delegat UEFA: Aristeidis Stavropoulos (Grecia)

Cartonaşe galbene: Mikanovic (14), Castro (32), Ştefănescu (45), Codrea (76), Chipciu (90+2).