Mexic - Africa de Sud, cine a marcat primul gol la Cupa Mondială FIFA 2026 / Shakira a cântat imnul oficial „Dai Dai” în ceremonia de deschidere- FOTO / VIDEO

Sursa: Fotografie generată de ChatGPT

Mexic - Africa de Sud este meciul de deschidere de la Campionatul Mondial 2026, care se joacă joi, 11 iunie, de la ora 22:00 (ora României), pe stadionul Estadio Azteca din Ciudad de Mexico. Anterior, a avut loc ceremonia de deschidere a CM 2026.

UPDATE 3 - Mexic marchează golul al 2-lea prin Raul Jimenez, în minutul 67!

WHAT A GOAL!!!! Raul Jimenez! ⚽️



Mexico 2-0 South Africa ???????? pic.twitter.com/3sMgXgvZAi — World Cup 2026 (@WorldCupMedia) June 11, 2026

UPDATE 2 - Selecţionata de fotbal a Mexicului conduce echipa Africii de Sud cu scorul de 1-0 la pauza partidei inaugurale a Cupei Mondiale 2026 (11 iunie-19 iulie), joi, pe Mexico City Stadium din Ciudad de Mexico, în Grupa A a turneului găzduit de Mexic, SUA şi Canada.

UPDATE - Mexicanul Julian Quinones a marcat primul gol de la CM 2026

Atacantul mexican Julian Andres Quinones, de la echipa saudită Al Qadsiah, a marcat primul gol al Cupei Mondiale de fotbal 2026, joi seara, în meciul inaugural al turneului final, dintre selecţionatele Mexicului şi Africii de Sud, pe Mexico City Stadium din Ciudad de Mexico, în Grupa A. Quinones a deschis scorul în min. 9 al partidei, după o greşeală comisă de Sphephelo Sithole.

Știrea inițială

Mexic - Africa de Sud este primul meci de la Campionatul Mondial 2026! Partida va începe, joi seară, de la ora 22:00 (ora României), pe stadionul Estadio Azteca din Ciudad de Mexico.

Mexic - Africa de Sud este o confruntare din Grupa A a CM 2026, în care Mexic este una dintre țările gazdă. Africa de Sud revine la un turneu final după o o pauză de 16 ani. Mexic și Africa de Sud s-au mai întâlnit în partida de deschidere a unui Campionat Mondial, în 2010.

Mexic intră în meciul de deschidere al Cupei Mondiale 2026 cu un moral ridicat, după șase victorii în ultimele opt meciuri și o serie impresionantă fără înfrângere în debuturile de la Mondial din 1994 încoace. De cealaltă parte, Africa de Sud revine la turneul final după 16 ani, dar traversează o perioadă mai dificilă, cu doar trei remize și două înfrângeri în ultimele cinci meciuri.

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Ceremonia de deschidere a Cupei Mondiale 2026. Shakira a urcat pe scenă

Ceremonia de deschidere a Cupei Mondiale 2026 s-a încheiat. Prima ceremonie oficială de deschidere a Cupei Mondiale 2026 a început la ora 20:30, ora României. Până la începutul meciului de deschidere Mexic - Africa de Sud vor avea loc mai multe concerte.

Pe scenă vor urca artiști renumiți precum Los Ángeles Azules, Belinda, Lila Downs, Danny Ocean, Alejandro Fernández și trupa Maná, Shakira și Burna Boy, care vor oferi publicului un show ce îmbină muzica tradițională mexicană cu ritmuri pop și latino.

Shakira a urcat pe scenă, alături de Burna Boy, și a cântat imnul oficial al Cupei Mondiale 2026, „Dai Dai”.

VIDEO

FOTO

???? Shakira performing ‘Dai Dai’ at the opening ceremony of FIFA World Cup 2026 in México City Stadium. pic.twitter.com/SmS8uK8IKh — FIFA World Cup Stats (@alimo_philip) June 11, 2026

Estadio Azteca, stadionul Cupei Mondiale unde se joacă Mexic - Africa de Sud

Cunoscut de fani ca Estadio Azteca, stadionul va purta oficial numele de Stadionul Mexico City pe durata Cupei Mondiale din 2026. Arena legendară va găzdui meciul de deschidere al turneului Mexic - Africa de Sud și rămâne unul dintre cele mai emblematice stadioane din istoria fotbalului. Inaugurat în urmă cu aproape 60 de ani, Estadio Azteca a fost gazda a două finale de Campionat Mondial și a unor momente memorabile ale competiției.

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