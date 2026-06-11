Remember Cupa Mondială 1994 SUA: Momentul de glorie pe care românii nu-l vor uita niciodată - imagini rare de acum 32 de ani

Gică Hagi, în meciul contra Argentinei de la CM 1994 - Captură video FIFA YouTube

Cupa Mondială FIFA 2026 din SUA, Mexic și Canada a început joi seară. Acum 32 de ani, Naționala României juca la Mondialul '94 din SUA și atingea un moment de glorie, care foarte greu mai poate fi atins!

A început Campionatul Mondial 2026 din SUA, Mexic și Canada. Din păcate, România nu este calificată, suporterii români trăiesc din amintiri, dar ce amintiri frumoase, întâmplate acum 32 de ani, tot în SUA! La acea vreme, România a participat la Campionatul Mondial din 1994, găzduit de Statele Unite ale Americii.

Mondialul din '94 din SUA, moment de glorie: România învingea Argentina și se califica în sferturile de finală

Cupa Mondială din 1994 este un punct de referință pentru fotbalul românesc, fiind una dintre cele mai mari performanțe din istoria naționalei. „Generația de Aur” ajungea până în sferturile de finală.

La CM 1994 din SUA, România a învins Columbia (scor 3-1), SUA (scor 1-0), înfrângere 1-4 cu Elveția și victorie cu scorul 3-2, în optimi, contra Argentinei. Pentru mulți români, acea vară a însemnat entuziasm, mândrie și speranță, într-o perioadă dificilă în țară.

„Generația de Aur”, cu jucători precum Gheorghe Hagi, Gheorghe Popescu, Florin Răducioiu sau Ilie Dumitrescu a reușit să scoată fanii în stradă. Victoria uriașă în fața unei campioane mondiale respectiv Argentina cu Maradona în lot, a făcut ca oamenii să iasă pe străzi, în piețe, cu steaguri tricolore în mâini, într-un acompaniament de claxoane de mașini.

Imagini rare cu bucuria românilor în 1994, după ce Argentina lui Maradona a fost învinsă de „Generația de Aur”

Deși nu existau rețele sociale, impactul s-a văzut imediat în reacțiile colective de după meci. Câteva imagini rare au rămas în arhive cu bucuria de nedescris a românilor după succesul uriaș contra Argentinei!

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Lotul României la Cupa Mondială din SUA 1994



Lotul de jucători al României a fost format din 22 de fotbaliști:

Portari: Bogdan Stelea, Florin Prunea şi Ştefan Preda;

Fundaşi: Dan Petrescu, Daniel Prodan, Miodrag Belodedici, Gheorghe Mihali, Gică Popescu, Tibor Selymes şi Corneliu Papură;

Mijlocaşi: Gheorghe Hagi, Ionuţ Lupescu, Dorinel Munteanu, Constantin Gâlcă, Basarab Panduru, Ovidiu Stângă şi Iulian Chiriţă;

Atacanţi - Florin Răducioiu, Ilie Dumitrescu, Ion Vlădoiu, Viorel Moldovan şi Marian Ivan.

VIDEO - România învinge Argentina în optimile Cupei Mondiale 1994 din SUA

Parcursul României s-a încheiat în sferturile de finală, în fața Suediei, meci pierdut dramatic la loviturile de departajare.

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