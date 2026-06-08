Noi detalii privind recuperarea lui Neymar

Neymar, jucător brazilian de fotbal. Sursa foto: Agerpres

Brazilia a transmis noi informații, luni, despre evoluția stării de sănătate a fotbalistului Neymar, cu trei zile înaintea debutului Cupei Mondiale 2026.

Neymar „se recuperează bine” după accidentarea la gambă care îi făcea incertă prezența în echipa Braziliei la Cupa Mondială, a anunțat echipa într-un comunicat luni, 8 iunie, potrivit supersport.

Cel mai bun marcator din istoria Braziliei a efectuat luni un RMN, care a arătat că „înregistrează progrese bune în tratament”, în contextul în care există speranțe că va putea evolua pentru echipa lui Carlo Ancelotti în Statele Unite.

„El va continua să urmeze programul de recuperare și planul de pregătire fizică stabilit de staff-ul medical al echipei Braziliei”, a transmis Confederația Braziliană de Fotbal.

Neymar, ajuns la 34 de ani, oprit de accidentări

Neymar s-a accidentat la gambă la sfârșitul lunii trecute și se află într-o cursă contra timp pentru a-și recăpăta forma înainte de turneu. Brazilia debutează în competiție împotriva Marocului, în New Jersey, sâmbătă, 13 iunie.

În vârstă de 34 de ani, fostul star de la Barcelona și Paris Saint-Germain a reprezentat o piesă importantă în ultimele trei campanii ale Braziliei la Cupa Mondială, însă au existat îndoieli în jurul includerii sale în lot de această dată, întrucât accidentările l-au împiedicat să mai joace pentru națională din 2023.

Antrenorul Carlo Ancelotti a insistat săptămâna trecută că jucătorul, aflat acum la Santos, va fi gata pentru primul sau al doilea meci și a adăugat că „nu se grăbește” cu revenirea lui.

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Cupa Mondială FIFA 2026 va fi prima ediție care reunește 48 de echipe și va avea loc în Statele Unite, Canada și Mexic între 11 iunie și 19 iulie.