OMS respinge temerile SUA privind răspândirea Ebola la Cupa Mondială

Cupa Mondială 2026 - foto AI

Organizația Mondială a Sănătății îndeamnă suporterii care vor participa la Cupa Mondială să își păstreze planurile de călătorie, precizând că riscul de Ebola în Europa rămâne scăzut.

Organizația Mondială a Sănătății (OMS) a transmis un apel către suporterii care vor participa la Cupa Mondială, recomandându-le să își continue planurile de călătorie „în mod obișnuit”, în contextul în care riscul de Ebola în Europa este considerat scăzut. În același timp, Statele Unite exercită presiuni asupra statelor europene pentru introducerea unor restricții de deplasare.

Directorul regional al OMS pentru Europa, Hans Kluge, a subliniat într-un comunicat starea actuală a situației sanitare: „Permiteți-mi să vă liniștesc: niciuna dintre țările gazdă și nici Regiunea Europeană nu are în prezent cazuri de Ebola”. El a adăugat: „Nu există niciun motiv să vă schimbați planurile. Călătoriți normal, informați-vă și bucurați-vă de turneu.”

Contextul acestor declarații vine după informațiile din presă potrivit cărora administrația americană ar fi solicitat statelor europene să adopte măsuri restrictive similare celor din SUA, vizând persoanele care au călătorit recent în regiuni din Africa Centrală afectate de Ebola. Cupa Mondială debutează astăzi în Statele Unite, Mexic și Canada, iar Belgia a respins deja cererile venite din partea Washingtonului.

Sunt "aplicate din teamă și nu au nicio bază științifică"

OMS își menține poziția fermă împotriva restricțiilor de călătorie, pe care le consideră nejustificate științific și generate de teamă, precizând că acestea sunt „de obicei aplicate din teamă și nu au nicio bază științifică”.

În același timp, Hans Kluge a făcut apel la evitarea discriminării și a percepțiilor negative: „Persoanele din regiunile afectate și comunitățile africane s-au confruntat cu suspiciuni nedrepte”, a afirmat acesta. „Răspândirea Ebola nu este determinată de naționalitate sau etnie. Stigmatizarea descurajează oamenii să caute îngrijire medicală și poate face focarele mai greu de controlat.”

Oficialul OMS a reiterat că „riscul general rămâne scăzut” în Europa, explicând că pe continent nu există cazuri sau transmitere locală, iar monitorizarea călătorilor este activă, infectarea fiind posibilă doar prin contact direct cu fluidele corporale ale unei persoane infectate.

Pe de altă parte, Statele Unite au introdus interdicții de intrare pentru cetățenii non-americani care au vizitat recent zone din Africa Centrală afectate de epidemia de Ebola, măsură adoptată la scurt timp după izbucnirea focarului și contrară recomandărilor OMS, conform Politico.

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