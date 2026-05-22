Ebola face ravagii în Congo. INSP: Riscul de infectare în Europa rămâne redus

Probabilitatea de infecţie cu virusul Ebola este "foarte scăzută" pentru populaţia generală din UE din cauza posibilităţii limitate de import şi transmitere ulterioară în Europa, a informat, vineri, Institutul Naţional de Sănătate Publică.

Pe 17 mai, OMS a declarat focarul de boală Ebola cauzat de virusul Bundibugyo (BDBV) din Republica Democrată Congo şi Uganda drept o urgenţă de sănătate publică de importanţă internaţională ca urmare a raportării unui focar în provincia congoleză Ituri.

"Rezultatele preliminare de laborator indică o specie de virus Ebola care nu aparţine speciei Zaire, analize suplimentare fiind în curs de desfăşurare. Pe baza informaţiilor disponibile şi a incertitudinilor actuale, probabilitatea de infecţie pentru rezidenţii UE/SEE sau călătorii în provincia Ituri este evaluată ca fiind scăzută. Pentru populaţia generală din UE/SEE, probabilitatea de infecţie este foarte scăzută din cauza posibilităţii limitate de import şi transmitere ulterioară în Europa", a precizat INSP.

Ebola se propagă în Republica Democrată Congo

Ebola continuă să se răspândească în Republica Democrată Congo (RDC), unde joi au fost semnalate primele cazuri de infectare în provincia Kivu de Sud din estul ţării, în timp ce răspunsul sistemului sanitar este greoi şi a condus la scene haotice în provincia Ituri, focarul epidemiei, transmite vineri AFP.

Organizaţia Mondială a Sănătăţii (OMS) a declanşat duminică o alertă sanitară internaţională pentru a răspunde celui de-al 17-lea focar de Ebola din estul RDC, o ţară vastă din Africa Centrală cu peste 100 de milioane de locuitori, afectată de conflicte.

OMS a declarat că riscul epidemic este ridicat la nivel naţional şi regional, dar scăzut la nivel mondial.

Virusul ar fi provocat deja 160 de decese din circa 671 de cazuri suspecte, potrivit celui mai recent bilanţ emis de Institutul Naţional de Sănătate Publică (INSP) din Congo, publicat joi.

Până în prezent, în RDC au fost confirmate oficial 64 de cazuri de Ebola şi şase decese legate de acest virus, potrivit INSP.

Epidemia, care ar putea dura mai mult de două luni, potrivit OMS, s-a răspândit în provincia Kivu de Nord şi în provincia vecină Kivu de Sud, despărţite de liniile de front dintre forţele congoleze şi gruparea armată antiguvernamentală M23, susţinută de Rwanda, care a cucerit vaste teritorii de la reapariţia sa în 2021.

După un prim caz semnalat la Goma, capitala provinciei Kivu de Nord, rezultatele analizelor au "confirmat un nou caz pozitiv", în teritoriul Kabare, situat în Kivu de Sud, a afirmat joi purtătorul de cuvânt al M23, Lawrence Kanyuka, citat într-un comunicat.

O parte din această provincie, inclusiv capitala sa, Bukavu, a căzut în mâinile grupării M23 în februarie 2025.

Persoana infectată provenea din Kisangani

Potrivit purtătorului de cuvânt al grupării M23, persoana infectată provenea din Kisangani, capitala provinciei Tshopo (est), unde nu s-a înregistrat niciun caz până în prezent.

Autorităţile congoleze au raportat, la rândul lor, într-un comunicat difuzat joi, două cazuri înregistrate în provincia Kivu de Sud, dintre care unul prezumat şi unul confirmat.

În provincia Ituri (nord-est), focarul epidemiei, organizarea răspunsului la criză întârzie.

Cu o infrastructură rutieră deficitară şi afectată de violenţele grupurilor armate, Ituri este una dintre cele mai tulburate provincii din RDC, iar aproape un milion de persoane strămutate trăiesc înghesuite în tabere.

În tabăra de refugiaţi din Kigonze, la periferia oraşului Bunia, capitala provinciei, "nu avem niciun dispozitiv sanitar, nici măcar un punct pentru spălarea mâinilor" pentru 16.000 de refugiaţi, a declarat Désiré Grodya, care răspunde de această tabără. "Suntem foarte înghesuiţi (...) Dacă epidemia izbucneşte în tabără, va fi catastrofal", a avertizat el.

Joi, a izbucnit o scurtă revoltă la spitalul din Rwampara, unul dintre focarele epidemiei, situat la aproximativ 12 kilometri distanţă de Bunia. Mai mulţi tineri care "voiau să recupereze cadavrul unui pacient decedat" au pătruns în spital şi "au incendiat cele două corturi de izolare", după cum a declarat pentru AFP un responsabil al spitalului, adăugând că un membru al personalului medical a fost rănit de pietrele aruncate înainte de intervenţia forţelor de ordine.

Epidemia survine într-un moment în care ajutoarele internaţionale sunt limitate

Epidemia survine într-un moment în care ONG-urile se confruntă cu o reducere generală a ajutoarelor internaţionale, în special a celor din partea SUA, începând cu al doilea mandat al lui Donald Trump, care a retras ţara sa din OMS.

În absenţa unui vaccin şi a unui tratament omologat împotriva tulpinii Bundibugyo a virusului, responsabilă de actualul focar, demersurile menite să stopeze răspândirea virusului se bazează în principal pe respectarea măsurilor de protecţie şi pe detectarea rapidă a cazurilor.

"Oricărui pasager care ajunge la noi, la punctul de intrare din aeroport sau în altă parte, i se ia temperatura", a asigurat pentru AFP Aimé Prospere, responsabilul cu igiena la frontieră din aeroportul din Bunia, unde tone de materiale au fost transportate de OMS şi de ONG-uri începând de luni.

În oraş, "ne este interzis să transportăm două persoane pe aceeaşi motocicletă", a declarat Paulin Kibondo, un moto-taximetrist.

Şcolile şi bisericile sunt încă deschise, a constatat un corespondent al AFP.

Virusul provoacă o febră hemoragică mortală, dar e mai puţin contagios decât rujeola sau Covidul

Ebola provoacă o febră hemoragică mortală, însă virusul, care a cauzat peste 15.000 de decese în Africa în ultimii 50 de ani, este mai puţin contagios comparativ cu COVID sau cu rujeola.

În Uganda s-au înregistrat un deces şi un caz, însă nu a fost semnalat niciun focar local de epidemie. Joi, această ţară a suspendat toate transporturile publice cu destinaţia RDC.

SUA au anunţat luni că vor întări controalele sanitare la frontieră pentru călătorii aerieni proveniţi din ţările afectate din Africa.

Poliţia de frontieră americană a anunţat joi că va redirecţiona către aeroportul Washington-Dulles, spre a fi testaţi, toţi călătorii care au stat recent în ţările afectate de epidemie sau situate în apropiere.

Un american care a contractat Ebola în RDC este în prezent internat în Germania.

Un zbor Air France de miercuri, pe ruta Paris-Detroit (Statele Unite), a fost nevoit să aterizeze la Montreal (Canada) pentru a debarca un pasager congolez, din cauza măsurilor de precauţie luate de SUA în faţa epidemiei de Ebola, potrivit companiei.

Echipa de fotbal a RDC a anulat o etapă a cantonamentului de pregătire prevăzută pe teren propriu în vederea Cupei Mondiale din Statele Unite din iulie.

La rândul său, India a anunţat joi amânarea pe o perioadă nedeterminată a unui summit pe tema conservării felinelor mari, prevăzut iniţial pentru începutul lunii viitoare, pentru garantarea participării ţărilor africane afectate de epidemie, conform Agerpres.

