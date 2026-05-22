Curs valutar BNR valabil azi, în weekend și luni

BNR a publicat cursul valutar de referință, pentru astăzi, 22 mai 2026, valabil în weekend,dar și luni.

Curs valutar BNR. Ce se întâmplă cu leul în raport cu euro, dolar și franc

Moneda naţională s-a depreciat vineri în raport cu euro, care a fost calculat de Banca Naţională a României (BNR) la 5,2488 lei, în urcare cu 0,56 bani (+0,11%) faţă de cotaţia precedentă, de 5,2432 lei.

Totodată, leul a pierdut teren în faţa dolarului american, cotat la 4,5231 lei, în creştere cu 1,34 bani (+0,30%), comparativ cu joi, când s-a situat la 4,5097 lei.

Moneda naţională s-a depreciat şi în comparație cu francul elveţian, calculat de BNR la 5,7527 lei, în urcare cu 1,80 bani (+0,31%), faţă de 5,7347 lei, cotaţia precedentă.

Gramul de aur s-a scumpit vineri până la valoarea de 658,9182 lei, de la 657,1338 lei, în şedinţa anterioară.

Curs valutar BNR valabil vineri 22 mai, în weekend și luni

Cursul valutar rezultat din cotaţiile anunţate, vineri, de băncile autorizate să opereze pe piaţa valutară:

MONEDA SIMBOL RON

1 Euro EUR 5,2488

1 Dolar american USD 4,5231

1 Dolar australian AUD 3,2252

1 Dolar canadian CAD 3,2799

1 Franc elveţian CHF 5,7527

1 Coroană cehă CZK 0,2161

1 Coroană daneză DKK 0,7023

1 Liră egipteană EGP 0,0855

1 Liră sterlină GBP 6,0732

100 Forinţi maghiari HUF 1,4604

100 Yeni japonezi JPY 2,8426



1 Leu moldovenesc MDL 0,2604

1 Coroană norvegiană NOK 0,4896

1 Zlot polonez PLN 1,2366

1 Rublă rusească RUB 0,0634

1 Coroană suedeză SEK 0,4835

1 Liră turcească TRY 0,0989

1 Rand sud-african ZAR 0,2745

1 Real brazilian BRL 0,9036

1 Renminbi chinezesc CNY 0,6658

1 Rupie indiană INR 0,0472



100 Woni sud-coreeni KRW 0,2981

1 Peso mexican MXN 0,2609

1 Dolar neo-zeelandez NZD 2,6492

1 Dinar sârbesc RSD 0,0447

1 Hryvna ucraineană UAH 0,1021

1 Dirham Emiratele Arabe AED 1,2315

1 Baht thailandez THB 0,1385

1 Dolar din Hong Kong HKD 0,5772

1 Shekel israelian ILS 1,5531

100 Rupii indoneziene IDR 0,0256



1 Peso filipinez PHP 0,0733

100 Coroane islandeze ISK 3,6552

1 Ringgi malaysian MYR 1,1395

1 Dolar singaporez SGD 3,5340

1 Gram de aur XAU 658,9182

1 DST XDR 6,1824

Cursurile pieţei valutare sunt calculate de Banca Naţională a României pe baza cotaţiilor practicate de societăţile bancare autorizate să efectueze operaţiuni pe piaţa valutară. Lista nu implică obligativitatea utilizării cursurilor valutelor şi aurului în tranzacţii efective de schimb valutar şi înregistrări contabile, notează Agerpres.