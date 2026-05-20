Curs valutar BNR azi 20 mai 2026. Leul, depreciere față de euro, dolar și franc
Data publicării: 20 Mai 2026

Curs valutar BNR azi 20 mai 2026. Leul, depreciere față de euro, dolar și franc
Autor: Andrei Itu

imagine cu bani, lei romanesti Bani / Foto: Agerpres
Banca Naţională a României (BNR) a publicat cursul valutar de referință, pentru ziua de miercuri 20 mai 2026.

Moneda naţională s-a depreciat miercuri, în raport cu euro, calculat de Banca Naţională a României (BNR) la 5,2358 lei, în urcare cu 0,88 bani (+0,17%) faţă de cotaţia precedentă, de 5,2270 lei.

Totodată, leul a pierdut teren în faţa dolarului american, care a fost cotat la 4,5179 lei, în creştere cu 1,88 bani (+0,42%), comparativ cu marţi, când s-a situat la 4,4991 lei.

Moneda naţională s-a depreciat şi în raport cu francul elveţian, calculat de BNR la 5,7150 lei, în creştere cu 0,02 bani, faţă de 5,7148 lei, cotaţia anterioară.

Gramul de aur s-a ieftinit miercuri până la valoarea de 651,1807 lei, de la 656,8982 lei, în şedinţa precedentă. 

Curs valutar BNR azi 20 mai 2026

Cursul valutar rezultat din cotaţiile anunţate, miercuri, de băncile autorizate să opereze pe piaţa valutară:

MONEDA SIMBOL RON

1 Euro EUR 5,2358
1 Dolar american USD 4,5179
1 Dolar australian AUD 3,2127
1 Dolar canadian CAD 3,2789
1 Franc elveţian CHF 5,7150
1 Coroană cehă CZK 0,2153
1 Coroană daneză DKK 0,7006
1 Liră egipteană EGP 0,0848
1 Liră sterlină GBP 6,0467
100 Forinţi maghiari HUF 1,4487
100 Yeni japonezi JPY 2,8401
1 Leu moldovenesc MDL 0,2602
1 Coroană norvegiană NOK 0,4865


1 Zlot polonez PLN 1,2302
1 Rublă rusească RUB 0,0635
1 Coroană suedeză SEK 0,4802
1 Liră turcească TRY 0,0990
1 Rand sud-african ZAR 0,2714
1 Real brazilian BRL 0,8950
1 Renminbi chinezesc CNY 0,6641
1 Rupie indiană INR 0,0467
100 Woni sud-coreeni KRW 0,2998
1 Peso mexican MXN 0,2599
1 Dolar neo-zeelandez NZD 2,6366
1 Dinar sârbesc RSD 0,0446


1 Hryvna ucraineană UAH 0,1021
1 Dirham Emiratele Arabe AED 1,2302
1 Baht thailandez THB 0,1382
1 Dolar din Hong Kong HKD 0,5767
1 Shekel israelian ILS 1,5464
100 Rupii indoneziene IDR 0,0255
1 Peso filipinez PHP 0,0732
100 Coroane islandeze ISK 3,6512
1 Ringgi malaysian MYR 1,1380
1 Dolar singaporez SGD 3,5266
1 Gram de aur XAU 651,1807
1 DST XDR 6,1701

Cursurile pieţei valutare sunt calculate de Banca Naţională a României pe baza cotaţiilor practicate de societăţile bancare autorizate să efectueze operaţiuni pe piaţa valutară. Lista nu implică obligativitatea utilizării cursurilor valutelor şi aurului în tranzacţii efective de schimb valutar şi înregistrări contabile notează Agerpres.

