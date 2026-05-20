Horoscop 20 mai 2026. Astrolog Daniela Simulescu, previziunile pentru toate zodiile

Astrologul DCNews, Daniela Simulescu, ne oferă mai multe detalii despre tendințele astrologice ale zilei.
Astăzi avem un trigon între Mercur din Gemeni și Pluto din Vărsător. Vom avea un control mai bun în comunicare și când vom avea de luat decizii.
Soarele se pregătește să iasă din casa a doua, acolo unde a intrat recent Marte. Deci, atenția ta va fi îndreptată către zona financiară. Ai nevoie de un bilanț și să îți accepți unele greșeli din acest punct de vedere.
Marte se va asigura că rezolvi unele probleme pe care le-ai tot amânat, fie că vrei sau nu vrei. Soluțiile apar repede și chiar te iau prin suprindere.
Trigonul dintre Mercur și Pluto te va avantaja în negocieri, discuțiile cu oameni importanți sau când susții dezbateri. Ai încredere în tine.
Te bucuri de duo-ul Venus-Jupiter. Ziua va depinde, în mare parte, de acțiunile tale. Sau altfel spus, de inițiativele pe care le vei avea.
Nu lăsa nici criticile din exterior și nici vocea critică interioară să îți saboteze unele proiecte. Este important să te vinzi cât mai bine în fața celorlalți.
O zi bună din punct de vedere profesional. Înțelegi bine ședințele sau discuțiile cu șefii sau colegii. Însă, asta nu înseamnă că nu vei comunica deschis.
Vei fi prea generos. Dai din timpul și resursele tale în mod necondiționat. Însă, astrologul îți recomandă să nu uiți deloc de nevoile tale.
Trebuie să fii foarte discret! Oferi informații doar dacă obții ceva la schimb. În a doua parte a zilei, va fi nevoie să acorzi atenție partenerului de viață.
Vei avea tendința de a te implica prea mult în proiectele de la locul de muncă. Însă, nu trebuie să uiți de familie și de nevoia de relaxare.
Este una dintre acele zile în care se vorbește mult și se acționează prea puțin. Riști să pierzi timpul prin ședințe, apeluri și mesaje.
Reușești să detensionezi atmosfera, la serviciu sau acasă, prin voie bună și glume. O zi bună bună pentru a investi în gospodărie.
Este vital să comunici deschis și să fii ascultat. Nu te ajută deloc dacă ții problemele doar pentru tine. Riști să nu găsești rezolvare.
de Anca Murgoci