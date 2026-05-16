Horoscop 16 mai 2026. Lună Nouă în Taur. Astrolog Daniela Simulescu, previziuni zodii

Astrologul DCNews, Daniela Simulescu, ne oferă mai multe detalii despre tendințele astrologice ale zilei.
Astăzi avem parte de Luna Nouă în semnul Taurului. Un eveniment astrologic perfect pentru a planta ceva, la propriu și/sau la figurat. Pentru a ne construi o altă realitate, una care să îmbine atât pragmaticul, cât și inspirația.
Luna Nouă se petrece în casa a doua. Este momentul perfect pentru a-ți face o altă strategie din punct de vedere financiar. Și îți dai seama cât de important este confortul.
Luna Nouă se petrece în semnul tău. Poți profita de această zi pentru a-ți cumpăra ceva nou, o schimbare de înfâțișare sau discutarea unor noi planuri de viitor.
Luna Nouă activează casa a douăsprezecea. Să nu te mire că nu ai chef de aglomerație, gălăgie sau treabă multă. Astăzi ai nevoie de un program simplu.
Citește și Mercur intră în Gemeni. Previziuni astrologice pentru fiecare zodie, valabile până pe 1 iunie
Luna Nouă se petrece în casa a unsprezecea. Ceea ce înseamnă că vei avea parte de o zi memorabilă în compania prietenilor existenți sau îți vei face alții.
Luna Nouă are loc în casa a zecea. Dacă mergi la serviciu, trebuie să știi că vei avea un plus de vizibilitate. Dacă ești liber, vei fi sufletul petrecerii oriunde vei merge.
Luna Nouă se petrece în casa a noua. O zi potrivită pentru călătorii luni sau chiar drumeții alături de cei dragi. Și chiar ai nevoie de o relație cu natura.
Luna Nouă are loc în casa a opta. Este foarte important să discuți cu familia despre cheltuielile serioase pe care urmează să le faci. Ai nevoie de sprijin.
Luna Nouă se petrece în casa a șaptea. Îți vei da seama, încă o dată, cât de mult te ajută să ai o relație stabilă, și nu una marcată de prea multă dramă.
Luna Nouă va fi în casa a șasea. Ori vei fi super harnic, ori prea delăsător. Ți-ar prii să te și ocupi de treburi, dar să îți oferi și câte o vacanță din când în când.
Luna Nouă din casa a cincea îți întoarce atenția către relația cu copiii sau către activitățile care îți bucură existența. Viața nu este doar pentru muncă.
Luna Nouă se petrece în casa a patra. Această zi poate fi perfectă pentru o curățenie generală, decorarea locuinței sau pentru a petrece clipe de neuitat cu familia.
Gândirea ta pozitivă va fi molipsitoare! Reușești să rămâi și optimist și pragmatic în momentele mai complicate. Și astfel vei găsi soluții.
Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News
de Anca Murgoci