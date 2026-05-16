Horoscop 16 mai 2026. Lună Nouă în Taur. Astrolog Daniela Simulescu, previziuni zodii

Astăzi avem parte de Luna Nouă în semnul Taurului. Un eveniment astrologic perfect pentru a planta ceva, la propriu și/sau la figurat. Pentru a ne construi o altă realitate, una care să îmbine atât pragmaticul, cât și inspirația.

Horoscop 16 mai 2026 Berbec

Luna Nouă se petrece în casa a doua. Este momentul perfect pentru a-ți face o altă strategie din punct de vedere financiar. Și îți dai seama cât de important este confortul.

Horoscop 16 mai 2026 Taur

Luna Nouă se petrece în semnul tău. Poți profita de această zi pentru a-ți cumpăra ceva nou, o schimbare de înfâțișare sau discutarea unor noi planuri de viitor.

Horoscop 16 mai 2026 Gemeni

Luna Nouă activează casa a douăsprezecea. Să nu te mire că nu ai chef de aglomerație, gălăgie sau treabă multă. Astăzi ai nevoie de un program simplu.

Horoscop 16 mai 2026 Rac

Luna Nouă se petrece în casa a unsprezecea. Ceea ce înseamnă că vei avea parte de o zi memorabilă în compania prietenilor existenți sau îți vei face alții.

Horoscop 16 mai 2026 Leu

Luna Nouă are loc în casa a zecea. Dacă mergi la serviciu, trebuie să știi că vei avea un plus de vizibilitate. Dacă ești liber, vei fi sufletul petrecerii oriunde vei merge.

Horoscop 16 mai 2026 Fecioară

Luna Nouă se petrece în casa a noua. O zi potrivită pentru călătorii luni sau chiar drumeții alături de cei dragi. Și chiar ai nevoie de o relație cu natura.

Horoscop 16 mai 2026 Balanță

Luna Nouă are loc în casa a opta. Este foarte important să discuți cu familia despre cheltuielile serioase pe care urmează să le faci. Ai nevoie de sprijin.

Horoscop 16 mai 2026 Scorpion

Luna Nouă se petrece în casa a șaptea. Îți vei da seama, încă o dată, cât de mult te ajută să ai o relație stabilă, și nu una marcată de prea multă dramă.

Horoscop 16 mai 2026 Săgetător

Luna Nouă va fi în casa a șasea. Ori vei fi super harnic, ori prea delăsător. Ți-ar prii să te și ocupi de treburi, dar să îți oferi și câte o vacanță din când în când.

Horoscop 16 mai 2026 Capricorn

Luna Nouă din casa a cincea îți întoarce atenția către relația cu copiii sau către activitățile care îți bucură existența. Viața nu este doar pentru muncă.

Horoscop 16 mai 2026 Vărsător

Luna Nouă se petrece în casa a patra. Această zi poate fi perfectă pentru o curățenie generală, decorarea locuinței sau pentru a petrece clipe de neuitat cu familia.

Horoscop 16 mai 2026 Pești

Gândirea ta pozitivă va fi molipsitoare! Reușești să rămâi și optimist și pragmatic în momentele mai complicate. Și astfel vei găsi soluții.