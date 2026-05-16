Un nou ciclon lovește România. Cod Galben de furtuni și grindina. ANM, harta zonelor vizate - FOTO

Un nou ciclon mediteranean aduce în România ploi torențiale, vijelii și o răcire accentuată. Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis deja un Cod Galben anunțând instabilitate atmosferică, averse torențiale, grindină, descărcări electrice, intensificări ale vântului, vijelii și răcire accentuată în intervalul 16 mai, ora 12:00 – 17 mai, ora 15:00.

Astfel, potrivit meteorologilor, în a doua parte a zilei de sâmbătă (16 mai) și în noaptea de sâmbătă spre duminică (16/17 mai) vremea va fi în general instabilă în sudul, vestul, nord-vestul, centrul țării și la munte. Vor fi averse ce vor avea și caracter torențial și se vor acumula cantități de apă, în general de 20...50 l/mp. Temporar vor fi descărcări electrice și pe arii restrânse va cădea grindină.

Sâmbătă, vântul va avea intensificări în majoritatea regiunilor și izolat vor fi vijelii (rafale în general de 40... 60 km/h).

Duminică, vremea se va răci, mai accentuat în regiunile sudice și sud-vestice unde va fi mai rece decât în mod normal la această dată.

Vijelii în sudul Crișanei, Banat, Oltenia, cea mai mare parte a Munteniei și în sud-vestul Transilvaniei

Un alt Cod Galben a fost emis pentru sudul Crișanei, Banat, Oltenia, cea mai mare parte a Munteniei și sud-vestul Transilvaniei, fiind valabil în intervalul 16 mai, ora 14:00 – 17 mai, ora 12:00.

În sudul Crișanei, Banat, Oltenia, cea mai mare parte a Munteniei și în sud-vestul Transilvaniei vor fi perioade cu instabilitate atmosferică accentuată. Vor fi averse torențiale, descărcări electrice și pe arii restrânse grindină. În intervale scurte de timp (3 ore) sau prin acumulare cantitățile de apă vor fi însemnate, în general de 25...50 l/mp. Vântul va avea intensificări cu viteze la rafală de 50...70 km/h și izolat vor fi vijelii.

Harta cu zonele vizate de Codul Galben de furtuni. Foto: ANM