Tragedie în centrul Capitalei: Un motociclist a murit după ce s-a izbit de un parapet
Data publicării: 16 Mai 2026

Tragedie în centrul Capitalei: Un motociclist a murit după ce s-a izbit de un parapet
Autor: Doinița Manic

imegine cu o motocicleta Deocamdată nu se știe de ce motociclistul a pierdut controlul asupra direcţiei de deplasare. Foto ilustrativ: Pixabay
Un motociclist a murit într-un accident, în centrul Capitalei.

Sfârșit tragic pentru un motociclist în vârstă de 40 de ani. Bărbatul a murit în noaptea de vineri spre sâmbătă, într-un accident de circulaţie produs pe strada Iuliu Haţieganu din Municipiul Bucureşti, după ce a pierdut controlul asupra direcţiei de deplasare şi s-a izbit de parapetul metalic marginal, informează Brigada Rutieră din cadrul Poliţiei Capitalei. Accidentul a avut loc în jurul orei 23:07, potrivit sursei citate.

Deocamdată nu se știe de ce motociclistul a pierdut controlul asupra direcţiei de deplasare 

"Din primele verificări a rezultat că un motociclist, în vârstă de 40 de ani, care se deplasa pe str. Iuliu Haţieganu, dinspre şos. Vitan-Bârzeşti către Splaiul Unirii, din cauze ce urmează a fi stabilite în urma cercetărilor, ar fi pierdut controlul asupra direcţiei de deplasare şi a intrat în coliziune cu parapetul metalic marginal", a transmis Brigada Rutieră din cadrul Poliţiei Capitalei, potrivit Agerpres.

În urma accidentului de circulaţie, echipajele de prim-ajutor sosite la adresă au intervenit pentru aplicarea manevrelor de resuscitare asupra motociclistului, însă, din nefericire, în pofida tuturor eforturilor de a-l salva, medicii au declarat decesul acestuia.

Cercetările sunt continuate de poliţiştii Brigăzii Rutiere pentru stabilirea cauzelor şi împrejurărilor producerii evenimentului. 

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

motociclist
accident
capitala
