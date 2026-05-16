Tragedie în centrul Capitalei: Un motociclist a murit după ce s-a izbit de un parapet

Un motociclist a murit într-un accident, în centrul Capitalei.
Sfârșit tragic pentru un motociclist în vârstă de 40 de ani. Bărbatul a murit în noaptea de vineri spre sâmbătă, într-un accident de circulaţie produs pe strada Iuliu Haţieganu din Municipiul Bucureşti, după ce a pierdut controlul asupra direcţiei de deplasare şi s-a izbit de parapetul metalic marginal, informează Brigada Rutieră din cadrul Poliţiei Capitalei. Accidentul a avut loc în jurul orei 23:07, potrivit sursei citate.
"Din primele verificări a rezultat că un motociclist, în vârstă de 40 de ani, care se deplasa pe str. Iuliu Haţieganu, dinspre şos. Vitan-Bârzeşti către Splaiul Unirii, din cauze ce urmează a fi stabilite în urma cercetărilor, ar fi pierdut controlul asupra direcţiei de deplasare şi a intrat în coliziune cu parapetul metalic marginal", a transmis Brigada Rutieră din cadrul Poliţiei Capitalei, potrivit Agerpres.
În urma accidentului de circulaţie, echipajele de prim-ajutor sosite la adresă au intervenit pentru aplicarea manevrelor de resuscitare asupra motociclistului, însă, din nefericire, în pofida tuturor eforturilor de a-l salva, medicii au declarat decesul acestuia.
Cercetările sunt continuate de poliţiştii Brigăzii Rutiere pentru stabilirea cauzelor şi împrejurărilor producerii evenimentului.
de Anca Murgoci