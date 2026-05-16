Subcategorii în Sport

DCNews Sport Când se reia semifinala Sinner-Medvedev de la Roma (ATP) întreruptă din cauza ploii
Data publicării: 16 Mai 2026

Când se reia semifinala Sinner-Medvedev de la Roma (ATP) întreruptă din cauza ploii
Autor: Andrei Itu

Liderul tenisului mondial, Jannik Sinner. Sursa foto: Agerpres
A doua semifinală a turneului ATP Masters 1000 de la Roma, dintre numărul 1 mondial, Jannik Sinner, şi rusul Daniil Medvedev (9 ATP), a fost întreruptă vineri seara din cauza ploii.

A doua semifinală a turneului ATP Masters 1000 de la Roma, dotat cu premii totale de 8.235.540 de euro, dintre numărul 1 mondial, Jannik Sinner, şi rusul Daniil Medvedev (9 ATP), a fost întreruptă vineri seara la scorul de 6-2, 5-7, 4-2 în favoarea italianului şi se va relua sâmbătă (16:00, ora României), notează agenţiile internaţionale de ştiri.

Jannik Sinner, marele favorit al turneului de la Roma, a câştigat primul set cu uşurinţă (6-2), însă Daniil Medvedev s-a impus ulterior cu 7-5, într-un set marcat de erori neobişnuite ale jucătorului din Italia.

Sinner - Medvedev suspendat din cauza ploii

Italianul conducea cu 4-2 în setul decisiv, însă Medvedev era la serviciu, fiind în avantaj cu 40-0, când arbitrul a trebuit să suspende partida din cauza ploii torenţiale.

Liderul mondial a câştigat ultimele 32 de meciuri din turneele Masters 1000, un record, şi speră să devină primul italian care obţine titlul masculin la Openul Italiei în ultimii 50 de ani, de la Adriano Panatta în 1976.

Cu cine va juca în finala de la Roma câștigătorul meciului Sinner - Medvedev

Câştigătorul acestei semifinale îl va înfrunta duminică pe norvegianul Casper Ruud (25 ATP), care l-a învins vineri pe italianul Luciano Darderi (20 ATP) cu 6-1, 6-1. Scandinavul atacă al doilea său titlu de Masters 1000, după cel de la Madrid în 2025, scrie Agerpres.

