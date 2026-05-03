DCNews Sport Jannik Sinner l-a surclasat pe Alexander Zverev în finala ATP de la Madrid
Data actualizării: 19:26 03 Mai 2026 | Data publicării: 19:20 03 Mai 2026

Jannik Sinner l-a surclasat pe Alexander Zverev în finala ATP de la Madrid
Autor: Iulia Horovei

jannik sinner Liderul tenisului mondial, Jannik Sinner. Sursa foto: Agerpres

Tenismenul italian Jannik Sinner a câștigat, duminică seară, titlul ATP Masters 1.000 de la Madrid, dotat cu premii totale de 8.235.540 de euro, după ce a trecut în 57 de minute de germanul Alexander Zverev (3 ATP), scor 6-1, 6-2.

Liderul tenisului mondal a avut nevoie de doar 57 de minute pentru a-și trece în cont încă un titlu, de data aceasta pe zgura de la Madrid. Jannik Sinner a trecut de germanul Alexander Zverev, duminică, în minimum de seturi, scor 6-1, 6-2.

Sinner, ajuns la cinci titluri ATP Masters 1000 câștigate la rând

În urma acestei victorii, Sinner, în vârstă de 24 de ani, a stabilit un nou record, câștigând cinci titluri Masters consecutive.

Zverev, fără soluții în fața liderului mondial

Pe de cealaltă parte, Zverev, în vârstă de 29 ani, a disputat a patra sa finală la Madrid. El a reușit să trofeul în capitala Spaniei în 2018 - fără să-şi piardă serviciul pe toată durata ediţiei respective -, iar apoi în 2021. El a pierdut, în schimb, ultima finală jucată la Madrid, în 2022, în faţa spaniolului Carlos Alcaraz, în prezent accidentat. Ibericul va rata și turneul de la Roland Garros anul acesta, unde este campion en-titre.

Mai mult, Zverev este al treilea jucător, după elveţianul Roger Federer şi spaniolul Rafael Nadal, care a disputat patru finale la turneul de la Madrid.

Finala de duminică, disputată între principalii favoriți ai turneului de la Madrid, a marcat a cincea întâlnire consecutivă dintre Sinner și Zverev într-un turneu ATP Masters 1000. Totodată, Sinner s-a impus în toate cele patru partide precedente împotriva germanului la această categorie, fără să cedeze niciun set: în semifinalele turneelor de la Paris, Indian Wells, Miami şi Monte Carlo.

Finala feminină de la Madrid a avut loc sâmbătă, 2 mai, ucraineanca Marta Kostyuk (23 WTA) trecând de rusoaica Mirra Andreeva (8 WTA), scor 6-3, 7-5.

