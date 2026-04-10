Subcategorii în Sport

Sorana Cîrstea, calificată în semifinalele probei de dublu la Linz (WTA)
Data actualizării: 06:23 10 Apr 2026 | Data publicării: 06:21 10 Apr 2026

Sorana Cîrstea, calificată în semifinalele probei de dublu la Linz (WTA)
Autor: Crişan Andreescu

Cîrstea2 Foto: Facebook Sorana Cîrstea

Perechea româno-chineză Sorana Cîrstea/Shuai Zhang s-a calificat în semifinalele probei de dublu din cadrul turneului de tenis WTA 500 de la Linz (Austria), dotat cu premii totale de 1.049.083 de euro.

Perechea româno-chineză a dispus de cuplul Miyu Kato (Japonia)/Liudmila Samsonova (Rusia) cu 6-3, 6-2.

Cîrstea și partenera sa, principalele favorite, au obținut victoria în 65 de minute.

Perechea româno-chineză și-a asigurat un cec de 18.890 de euro și 195 de puncte WTA, iar în penultimul act va înfrunta cuplul Ulrikke Eikeri (Norvegia)/Quinn Gleanson (SUA), cap de serie numărul patru.

Cîrstea este calificată și în sferturile probei de simplu, urmând să o înfrunte, vineri, pe rusoaica Mirra Andreeva, principala favorită. (Agerpres)

Cele mai noi știri
Publicat acum 12 minute
Horoscop 10 aprilie 2026. Astrolog Daniela Simulescu, previziunile pentru toate zodiile
Publicat acum 45 minute
Galați: S-au reluat cursele de agrement pe Dunăre în perioada mnivacanței de Paști
Publicat acum 55 minute
Podul de la Pucioasa, o nouă investiție în infrastructura dâmbovițeană
Publicat acum 1 ora si 5 minute
Calea Luminii, din Joia Mare, la Târgoviște, eveniment care reprezintă speranță
Publicat acum 1 ora si 41 minute
Sorana Cîrstea, calificată în semifinalele probei de dublu la Linz (WTA)
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 7 ore si 52 minute
Sindicatul Europol, acuzat că sabotează Poliția Română
Publicat acum 1 ora si 48 minute
BANCUL ZILEI: Momentul de sinceritate
Publicat acum 1 ora si 41 minute
Sorana Cîrstea, calificată în semifinalele probei de dublu la Linz (WTA)
Publicat acum 1 ora si 5 minute
Calea Luminii, din Joia Mare, la Târgoviște, eveniment care reprezintă speranță
Publicat acum 55 minute
Podul de la Pucioasa, o nouă investiție în infrastructura dâmbovițeană
 
ce trebuie sa faca statul ca sa nu mai saboteze privatul plan de tara la cheie Ce trebuie să facă statul ca să nu mai saboteze privatul. Plan de țară, la cheie

de Val Vâlcu

realpolitik pierde europa fiindca sta de o parte in razboiul din golf Realpolitik: pierde Europa fiindcă stă de-o parte în războiul din Golf?

de Val Vâlcu

solutia simpla la criza zapezii de neimaginat in romania Soluția simplă la ”criza zăpezii”, de neimaginat în România

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close