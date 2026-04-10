Sorana Cîrstea, calificată în semifinalele probei de dublu la Linz (WTA)

Perechea româno-chineză a dispus de cuplul Miyu Kato (Japonia)/Liudmila Samsonova (Rusia) cu 6-3, 6-2.

Cîrstea și partenera sa, principalele favorite, au obținut victoria în 65 de minute.

Perechea româno-chineză și-a asigurat un cec de 18.890 de euro și 195 de puncte WTA, iar în penultimul act va înfrunta cuplul Ulrikke Eikeri (Norvegia)/Quinn Gleanson (SUA), cap de serie numărul patru.

Cîrstea este calificată și în sferturile probei de simplu, urmând să o înfrunte, vineri, pe rusoaica Mirra Andreeva, principala favorită. (Agerpres)