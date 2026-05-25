Clasamentul final al Superligii după Rapid - Universitatea Craiova

Rapid Bucureşti a terminat la egalitate cu Universitatea Craiova, 0-0, luni seara, pe stadionul Giuleşti, în ultimul meci din etapa a 10-a a play-off-ului şi al sezonului Superligii de fotbal.

Cum s-a desfășurat meciul dintre Rapid și CSU Craiova

Campioana Craiova a avut mai mult iniţiativa şi şi-a creat ocazii bune de gol în prima repriză. Luca Băsceanu a şutat de la 16 metri (17), însă portarul Marian Aioani a respins. Goalkeeper-ul s-a remarcat şi la şutul lui Samuel Teles (25).

În minutul 31, Ştefan Baiaram a fost blocat salvator de Kader Keita. Apoi, Alexandru Paşcanu l-a blocat pe Băsceanu.

Singura ocazie notabilă a gazdelor a fost cea a lui Olimpiu Moruţan (33), care a executat periculos o lovitură liberă, însă portarul Laurenţiu Popescu a respins de la vinclu.

În repriza a doua, Steven Nsimba a trecut de două ori pe lângă gol, mai întâi a trimis cu capul peste poarta părăsită de Aioani (53), iar apoi şutul său a fost apărat în doi timpi de portar (55).

Mihnea Rădulescu, care s-a accidentat pe 5 octombrie, în meciul cu FCSB (0-1), de la Bucureşti, a jucat primele sale minute după o pauză de mai bine de şapte luni, fiind introdus pe teren în minutul 73, notează Agerpres.

Clasamentul final al sezonului regulat



loc echipa M V E Î GM-GP P

1 Universitatea Craiova 30 17 9 4 53-27 60

2 Rapid Bucureşti 30 16 8 6 47-30 56

3 Universitatea Cluj 30 16 6 8 48-27 54

4 CFR Cluj 30 15 8 7 49-40 53

5 FC Dinamo Bucureşti 30 14 10 6 42-28 52

6 FC Argeş 30 15 5 10 37-28 50

7 FCSB 30 13 7 10 48-40 46

8 UTA Arad 30 11 10 9 39-44 43

9 FC Botoşani 30 11 9 10 37-29 42

10 Oţelul Galaţi 30 11 8 11 39-32 41

11 Farul Constanţa 30 10 7 13 39-37 37

12 Petrolul Ploieşti 30 7 11 12 24-31 32

13 FK Csikszereda 30 8 8 14 30-58 32

14 Unirea Slobozia 30 7 4 19 27-46 25

15 FC Hermannstadt 30 5 8 17 29-50 23

16 Metaloglobus 30 2 6 22 25-66 12

Legendă: M - meciuri, V - victorii, E - egaluri, Î - înfrângeri, GM - goluri marcate, GP - goluri primite, P - puncte.

NOTĂ:

1. La egalitate de puncte la finalul sezonului regulat primul criteriu de departajare este cel al rezultatelor directe.

2. La finalul sezonului regulat punctele echipelor se înjumătăţesc. În cazul în care împărţirea nu este exactă, se procedează la rotunjire în sus.

3. Locurile 1-6 intră în play-off (tur-retur, în total 10 etape). Locurile 7-16 vor continua în play-out (manşă unică, în total 9 etape).

Clasament PLAY-OFF



loc echipa M V E Î GM-GP P

1 Universitatea Craiova 10 6 2 2 12-6 50 puncte

2 Universitatea Cluj 10 6 1 3 13-11 46

3 CFR Cluj 10 4 4 2 8-7 43*

4 FC Dinamo Bucureşti 10 3 4 3 13-12 39

5 Rapid Bucureşti 10 1 3 6 8-14 34

6 FC Argeş 10 1 4 5 6-10 32

* Echipe care au beneficiat de rotunjire - primul criteriu de departajare la egalitate de puncte. Următorul criteriu de departajare este locul ocupat la finalul sezonului regulat.

NOTĂ

1. Locul 1 din play-off participă în Liga Campionilor, locul 2 din play-off în Europa League, iar locul 3 din play-off în Conference League.

2. Locul 4 din play-off va juca un baraj cu câştigătoarea barajului dintre locurile 1 şi 2 din play-out pentru un loc în Conference League.