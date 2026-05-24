DCNews Sport Echipa Iranului merge în SUA doar la meciurile de la CM2026. Cantonamentul se mută în Mexic
Data publicării: 24 Mai 2026

Echipa Iranului merge în SUA doar la meciurile de la CM2026. Cantonamentul se mută în Mexic
Autor: Florin Răvdan

 Echipa Iranului
Echipa naţională a Iranului va sta în Mexic în cantonamentul pentru Cupa Mondială şi se va deplasa în SUA doar pentru meciuri.

Selecţionata Iranului şi-a mutat locul de cantonament pe durata Cupa Mondială 2026 de la Tucson (Statele Unite) la Tijuana (Mexic), pentru a evita problemele legate de vizele americane, potrivit preşedintelui Federaţiei iraniene de fotbal, Mehdi Taj, informează EFE.

"Prin această măsură, problema vizelor va fi în mare parte rezolvată", a declarat Taj sâmbătă seară, conform site-ului Federaţiei iraniene.

Oficialul iranian a explicat că FIFA a aprobat cererea de mutare a locului de cantonament după mai multe întâlniri cu oficiali FIFA şi organizatorii Cupei Mondiale.

CITEŞTE ŞI CM2026. Dumitru Dragomir spune cine i-ar putea lua locul Iranului. Situaţia aduce aminte de EURO92

Noul cantonament, în Mexic, la graniţa cu SUA

Taj a declarat că noul loc de cantonament va fi la Tijuana, un oraş mexican aflat la graniţa cu San Diego (SUA), dar nu a explicat cum va rezolva în cele din urmă problema vizelor de intrare în Statele Unite în timpul turneului.

"În urma reuniunilor pe care le-am avut cu responsabilii FIFA, solicitarea noastră a fost acceptată. Vom avea baza la Tijuana, în apropierea oceanului Pacific", a precizat Mehdi Taj într-un videoclip difuzat de agenţia iraniană de presă Fars.

Calificată pentru a patra oară consecutiv la turneul final al Cupei Mondiale, echipa Iranului urmează să dispute meciurile din grupa sa în Statele Unite, ţară cu care nu mai are relaţii diplomatice din 1980 şi cu care se află în prezent în conflict, după ofensiva americano-israeliană lansată la finele lunii februarie împotriva Republicii islamice.

"Team Meli", cum este supranumită echipa Iranului, urmează să debuteze la CM 2026 pe 15 iunie, la Los Angeles, împotriva Noii Zeelande. Iranienii vor juca apoi cu Belgia, pe 21 iunie, tot în "Oraşul îngerilor", înainte de a încheia faza grupelor pe 26 iunie, la Seattle, împotriva Egiptului.

Mass-media iraniană a relatat vineri că ambasada SUA la Ankara a refuzat să elibereze vize mai multor jucători din echipa naţională, o afirmaţie respinsă ulterior de Federaţia iraniană de fotbal.

Iranul îşi condiţionase anterior participarea la Cupa Mondială de acceptarea a zece condiţii, inclusiv garanţii privind securitatea, călătoriile şi respectul pentru simbolurile Republicii Islamice, pe lângă eliberarea vizelor pentru întreaga echipă.

Presa iraniană a speculat în ultimele săptămâni că Washingtonul ar putea refuza vizele membrilor delegaţiei iraniene care au avut legături cu Garda Revoluţionară, pe care Statele Unite o consideră o organizaţie teroristă, scrie Agerpres.

