Cine sunt adversarii lui Sinner şi Djokovic în optimile Wimbledon 2026 / Rezultate vineri

Novaj Djokovic

Italianul Jannik Sinner, numărul 1 mondial şi deţinătorul titlului, şi sârbul Novak Djokovic, fost lider mondial, au jucat vineri în 16-imile de finală ale turneului de Mare Şlem de la Wimbledon 2026.

Jannik Sinner și sârbul Novak Djokovic s-au calificat vineri în optimile de finală ale turneului de Mare Şlem de la Wimbledon 2026.

Jannik Sinner, victorie contra americanului Jenson Brooksby la Wimbledon 2026

Jannik Sinner a trecut fără probleme de americanul Jenson Brooksby (81 ATP), cu 6-4, 6-3, 6-4. Italianul, câştigător a patru titluri de Mare Şlem, eliminat prematur în urmă cu o lună în turul al doilea la Roland Garros, a câștigat după două ore şi 13 minute de joc.

Următorul adversar al lui Sinner la Wimbledon 2026

Următorul său adversar va fi japonezul Shintaro Mochizuki, locul 151 ATP, venit din calificări, care l-a învins vineri pe spaniolul Rafael Jodar, locul 26 ATP, în patru seturi, 1-6, 7-6 (7/5), 6-4, 6-4.

Novak Djokovic, acum numărul 8 mondial, a ajuns la 105 victorii la Wimbledon, egalând recordul stabilit de Roger Federer, cei doi fiind depăşiţi doar de Martina Navratilova, care are 120 de succese pe iarba londoneză.

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Vineri, sârbul a avut o misiune destul de dificilă în faţa francezului Arthur Rinderknech, numărul 28 mondial, de care a dispus în patru seturi, 7-5, 6-4, 1-6, 7-6 (7/4).

Cu cine va juca Djokovic în optimile de la Wimbledon 2026

Djokovic va juca în optimi împotriva rusului Roman Safiulin (132 ATP), care l-a eliminat surprinzător pe brazilianul Joao Fonseca (27 ATP), 6-3, 6-3, 6-3.

Un alt fost lider mondial, rusul Daniil Medvedev, acum pe locul 9, s-a oprit vineri în turul al treilea de la Wimbledon, învins cu 7-6 (7/4), 7-6 (7/5), 7-5 de germanul Jan-Lennard Struff (74 ATP).

A doua eliminare prematură a lui Medvedev într-un turneu de Mare Șlem în 2026

Campionul de la US Open din 2021 a suferit o a doua eliminare timpurie într-un turneu de Mare Şlem, după ce a fost învins în primul tur la Roland Garros, la sfârşitul lunii mai. La Wimbledon, el a ajuns în semifinale în 2023 şi 2024.

La vârsta de 36 de ani, Struff nu mai ajunsese niciodată până în optimile de finală la Wimbledon, dar a reuşit această performanţă de două ori la Roland Garros (în 2019 şi 2021) şi o dată la US Open, în 2025.

El va încerca duminică să atingă primul său sfert de finală într-un turneu major, contra polonezului Hubert Hurkacz (96 ATP) sau a americanului Tommy Paul (25 ATP).

Rezultate vineri turul 3 la Wimbledon 2026

Rezultate de vineri, din turul al treilea al probei masculine de simplu de la Wimbledon:

Jannik Sinner (Italia/N.1) - Jenson Brooksby (SUA) 6-4, 6-3, 6-4

Shintaro Mochizuki (Japonia) - Rafael Jodar (Spania/N.23) 1-6, 7-6 (7/5), 6-4, 6-4

Roman Safiulin (Rusia) - Joao Fonseca (Brazilia/N.24) 6-3, 6-3, 6-3

Novak Djokovic (Serbia/N.7) - Arthur Rinderknech (Franţa/N.25) 7-5, 6-4, 1-6, 7-6 (7/4)

Jan-Lennard Struff (Germania) - Daniil Medvedev (Rusia/N.8) 7-6 (7/4), 7-6 (7/5), 7-5, notează Agerpres.

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