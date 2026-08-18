Sorana Cîrstea s-a calificat în optimi la Cincinnati (WTA)

Sorana Cîrstea s-a calificat în optimile de finală ale turneului WTA 1.000 de la Cincinnati (Ohio), dotat cu premii totale de 7.433.076 de dolari, după ce Ana Kalinskaia a abandonat la scorul de 6-7 (4/7), 6-1, 5-0.

Cîrstea (36 ani, 19 WTA), a 15-a favorită, a câștigat după aproape două ore de joc efectiv (1 h 56 min), însă meciul a fost întrerupt de ploaie atât după primul set, cât și după al doilea.

Românca a încheiat cu 9 ași și 5 duble greșeli, în timp ce Kalinskaia (27 ani, 21 WTA) a făcut 5 duble greșeli.

Sorana Cîrstea are acum 3-1 în meciurile directe cu rusoaica Ana Kalinskaia, toate având loc în Statele Unite. Rusoaica a câștigat în 2020 în calificările turneului de la New York (mutat de la Cincinnati din cauza pandemiei), cu 7-5, 6-4, dar Cîrstea s-a impus apoi în 2022 în turul al treilea la Indian Wells, cu 5-7, 6-1, 6-0, și un an mai târziu în turul secund la US Open, cu 6-3, 6-4.

Cîrstea și-a asigurat un cec de 81.752 de dolari și 120 de puncte WTA, iar în optimi o va întâlni pe americanca Jessica Pegula, care a dispus în turul anterior de compatrioata sa Emma Navarro cu 7-5, 6-2.

Pegula (32 ani, 3 WTA) are 2-1 în meciurile directe cu Cîrstea, care a câștigat primul duel, în 2011, în primul tur la Midland (Missouri), cu 7-6 (8/6), cu 6-3, americanca și-a luat revanșa la ediția din 2015 a turneului ITF, cu 6-3, 6-3, în primul tur, iar ultima confruntare a avut loc în 2021 la Madrid, Pegula impunându-se în prima rundă, cu 7-6 (7/5), 6-3.

Sorana Cîrstea s-a retras din proba de dublu în care trebuia să joace alături de rusoaica Mirra Andreeva, împotriva perechii Sara Errani (Italia)/Leylah Fernandez (Canada). (Agerpres)



