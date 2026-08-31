Djokovic, eliminat de la US Open 2026, afectat din nou de o problemă de sănătate "misterioasă" / Video

Sârbul Novak Djokovic / Sursa foto: Agerpres

Legendarul jucător sârb Novak Djokovic a fost eliminat dramamtic în primul tur al turneului US Open 2026 de argentinianul Mariano Navone.

Sârbul Novak Djokovic, chinuit de o problemă la stomac, a fost eliminat, duminică, în primul tur al turneului US Open de argentinianul Mariano Navone (locul 49 mondial).

Djokovic și afecțiunea misterioasă apărută "în fiecare meci din 2026"

Djokovic a spus, după meci, că a suferit, din nou, din cauza unei afecţiuni misterioase care l-a afectat "în fiecare meci din acest an", transmite AFP.

"Cred că a fost evident că mă simţeam foarte rău pe teren. Din păcate, este o problemă cu care m-am confruntat în fiecare meci de anul acesta, stările de vomă. Este o chestiune serioasă. Corpul meu începe să cedeze, apar crampe şi dureri. Spre final, spatele şi umărul au cedat şi n-am mai putut închide meciul... Nu vreau să diminuez meritul victoriei sale. Felicitări lui. Este un tip simpatic, un luptător. Dar eu am trecut prin momente foarte grele", a spus fostul lider mondial, în vârstă de 39 de ani.

"Nu ştiu ce problemă de sănătate este. Vom vedea. Încerc să rezolv problema şi să văd până unde pot merge aşa", a mai spus el.

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Novak Djokovic looks very emotional down 1-3 in the 5th set against Navone at the US Open.



Definitely in pain physically, but these also look like emotional tears.



4+ hours at 39 years old.



The New York crowd is trying to give him a push for another heroic comeback.



???? pic.twitter.com/QsZqF0Z04o — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) August 31, 2026

Djokovic eliminat încă din primul tur la un turneu de Grand Slam. Nu s-a întâmplat de 20 de ani

"Am avut intenţia să abandonez, dar apoi am câştigat un set, apoi încă unul, iar atunci mi-am spus că s-ar putea să am o şansă. Nu voiam să mă opresc în setul al patrulea sau al cincilea. Voiam să termin meciul. Este pentru prima dată, da, când sunt eliminat în primul tur la un turneu de Grand Slam în ultimii 20 de ani.

Este un record în sine, încă unul adăugat pe listă. Dar nu mă gândesc la asta. Sunt mândru de tot ce am realizat, însă trăiesc în prezent. Tocmai am ieşit de pe teren şi încerc să am grijă de corpul meu", a mai spus legendarul jucător sârb, câştigător a 24 de titluri de Mare Şlem.

Djokovic, învins în cinci seturi de Navone

Novak Djokovic a fost eliminat în primul tur al US Open, ultimul turneu de Mare Şlem al anului în circuitul profesionist de tenis. El a fost învins în cinci seturi, 7-6 (7/5), 5-7, 4-6, 6-2, 6-1, de argentinianul Mariano Navone, într-o partidă disputată duminică seara.

Amintim că italianul Jannik Sinner, liderul mondial al tenisului masculin, a anunțat că nu va participa la US Open 2026.