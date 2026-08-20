Sorana Cîrstea - Jessica Pegula, scor  în optimi la Cincinnati. Ce se întâmplă în turnelul bărbaților (ATP) 

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Sorana Cîrstea a fost învinsă de americanca Jessica Pegula, a treia favorită, cu 6-2, 4-6, 7-5, miercuri, în optimile de finală ale turneului WTA 1.000 de la Cincinnati, dotat cu premii totale de 7.433.076 de dolari.

Cîrstea (36 ani, 19 WTA), a 15-a favorită, s-a înclinat după două ore și 5 minute de joc.

Pegula (32 ani, 3 WTA) are acum 3-1 în meciurile directe cu Cîrstea, care a câștigat primul duel, în 2011, în primul tur la Midland (Missouri), cu 7-6 (8/6), 6-3, americanca și-a luat revanșa la ediția din 2015 a turneului ITF, cu 6-3, 6-3, în primul tur, iar ultima confruntare a avut loc în 2021 la Madrid, Pegula impunându-se în prima rundă, cu 7-6 (7/5), 6-3.

Cîrstea rămâne cu un cec de 81.752 de dolari și 120 de puncte WTA, potrivit Agerpres.

Sorana Cîrstea va urca în clasamentul WTA chiar dacă a fost eliminată în optimile de la Cincinnati. Aceasta este, în acest moment, pe locul 17 în ierarhia WTA LIVE, aceasta fiind cea mai bună clasare din carieră.

Totuși, în cazul în care Madison Keys va ajunge în finală, Sorana va urca doar un loc și va fi pe 18.

Pentru Sorana va urma, săptămâna viitoare, turneul de la Monterrey, unde este a treia favorită. Este ultima pregătire pentru US Open, turneu la care va participa la finalul acestei luni.

Sorana va participa și la turneele din Asia, în urma cărora, după cum a anunțat, se va retrage din activitate.

Principalii favoriți de la Cincinnati (ATP), Alexander Zverev și Felix Auger-Aliassime, s-au oprit în optimi



Zverev, numărul trei mondial și principalul favorit, nu a reușit să fructifice o minge de meci și a fost învins în optimi de americanul Tommy Paul, cu 4-6, 7-6 (8/6), 6-4, la capătul unui meci întrerupt de trei ori de ploaie, precizează Agerpres.

În sferturi, Paul îl va înfrunta pe italianul Flavio Cobolli, campionul de anul trecut de la București și finalist anul acesta la Roland-Garros.

Americanul Frances Tiafoe, finalist în 2024 la Cincinnati, s-a impus în două seturi în fața lui Felix Auger-Aliassime, al doilea favorit, cu 6-3, 6-4.

Jumătate dintre jucătorii ajunși în sferturi sunt americani, ceilalți doi fiind Taylor Fritz și Brandon Nakashima.

Rezultatele înregistrate miercuri în optimi la simplu masculin la Cincinnati Open (hard):

Tommy Paul (SUA/N.18) - Alexander Zverev (Germania/N.1) 4-6, 7-6 (8/6), 6-4

Flavio Cobolli (Italia/N.7) - Rafael Jodar (Spania/N.12) 4-6, 7-6 (7/3), 6-3

Thiago Tirante (Argentina) - Jakub Mensik (Cehia/N.14) 5-7, 6-4, 6-4

Arthur Fils (Franța/N.21) - Alex De Minaur (Australia/N.5) 6-3, 6-4

Taylor Fritz (SUA/N.6) - Christopher O'Connell (Australia) 6-4, 6-3

Brandon Nakashima (SUA/N.27) - Nuno Borges (Portugalia) 6-3, 6-7 (5/7), 6-3

Lorenzo Musetti (Italia/N.10) - Jaime Faria (Portugalia) 7-5, 6-2

Frances Tiafoe (SUA/N.17) - Felix Auger-Aliassime (Canada/N.2) 6-3, 6-4 (Claudia Calotă)