Sorana Cîrstea a părăsit US Open în optimile de finală, învinsă în două seturi de Jessica Pegula, scor 6-3, 6-4.

Jessica Pegula, numărul 3 mondial și favorita 3 a turneului, s-a impus după o oră și 25 de minute.

Pentru Sorana Cîrstea, partida a fost și ultima apariție la un turneu de Grand Slam, iar pentru parcursul de la New York, Sorana va încasa un cec de 480.000 de dolari.

Decizia de a se retrage la finalul lui 2026 a fost anunțată anterior de Cîrstea și reconfirmată în acest sezon.

Anterior acestei partide, cele două sportive s-au mai înfruntat de patru ori: în 2011 la Midland (câştigătoare Sorana Cîrstea), în 2015 la Midland (câştigătoare Pegula), în 2021 la Madrid (câştigătoare Pegula) şi în 2026 în optimi la Cincinnati (câştigătoare Pegula).

Jessica Pegula ajunge în sferturi la US Open, unde se va duela cu Anna Kalinskaya sau Emma Navarro. În 2024, ea evolua în finală la Flushing Meadows, iar în 2025 se oprea în semifinale.