Sorana Cîrstea s-a calificat în turul al treilea la US Open. Urmează un duel cu Jasmine Paolini

Italianca Jasmine Paolini (s) și românca Sorana Cîrstea (d). Sursa foto: Agerpres/Colaj DCNews

Sorana Cîrstea s-a calificat în turul al treilea la US Open 2026, după ce a învins-o pe franțuzoaica Diane Parry, scor 6-2, 7-5. Românca o va întâlni în următoarea rundă pe italianca Jasmine Paolini.

Jucătoarea română de tenis Sorana Cîrstea s-a calificat, miercuri, în runda a treia a turneului US Open, ultimul de Mare Şlem al anului, după ce a învins-o, la New York, pe franţuzoaica Diane Parry cu scorul de 6-2, 7-5.

Cîrstea (36 de ani, 17 WTA) a avut nevoie de o oră şi 51 de minute pentru a trece de Parry (24 ani, 31 WTA), la prima lor confruntare.

Cîrstea a ratat două mingi de meci, dar a închis partida în minimum de seturi

Românca, a 16-a pe lista capilor de serie, a dominat primul set, pe care şi l-a adjudecat cu 6-2. Cîrstea a controlat şi actul secund, în care a condus cu 2-0, 3-1, 4-2 şi 5-3, dar a fost egalată (5-5), după ce a ratat două mingi de meci. Sorana Cîrstea a reuşit imediat un break, iar apoi a încheiat conturile (7-5).

Cîrstea a avut mai puţine mingi direct câştigătoare (winners) decât adversara, 22-30, dar a făcut şi mai puţine erori neforţate, 17-33.

Jasmine Paolini, viitoarea adversară a Soranei

Sorana Cîrstea şi-a asigurat un cec de 290.000 de dolari şi 130 de puncte WTA, iar următoarea sa adversară va fi italianca Jasmine Paolini, cap de serie numărul 19, care a dispus de compatrioata Lucrezia Stefanini cu 6-4, 6-1.

Paolini (30 ani, 21 WTA) are 3-0 în meciurile directe cu Cîrstea, pe care a învins-o în 2021 în sferturi la Zavarovalnica Sava (Slovenia), cu 6-4, 4-6, 6-1, în 2023 în primul tur la Roland Garros, cu 7-5, 2-6, 6-2, şi în 2024 în semifinale la Dubai, cu 6-2, 7-6 (8/6).

US Open 2026, fără Sinner. Djokovic, eliminat. Monfils, victorie de ziua lui

Un alt veteran al tenisului mondial, francezul Gael Monfils, şi-a sărbătorit, marţi, cea de-a 40-a aniversare, calificându-se în turul al doilea al turneului de tenis US Open. El a obținut victoria în faţa paraguayanului Adolfo Daniel Vallejo (locul 60 mondial), un jucător cu 18 ani mai tânăr decât el, scor 2-6, 6-1, 6-2, 6-0.

La ediția din 2026 a turneului lipsește liderul mondial, Jannik Sinner, finalist în 2025, din cauza unei accidentări la genunchiul drept, în timp ce sârbul Novak Djokovic, de patru ori câștigător al trofeului, a fost eliminat, duminică, în primul tur, de argentinianul Mariano Navone (locul 49 mondial), scor 7-6 (7/5), 5-7, 4-6, 6-2, 6-1.

„Nole” a explicat că a suferit, din nou, din cauza unei afecţiuni misterioase care l-a afectat „în fiecare meci din acest an”.

„Cred că a fost evident că mă simţeam foarte rău pe teren. Din păcate, este o problemă cu care m-am confruntat în fiecare meci de anul acesta, stările de vomă. E o chestiune serioasă. Corpul meu începe să cedeze, apar crampe şi dureri. Spre final, spatele şi umărul au cedat şi n-am mai putut închide meciul... Nu vreau să diminuez meritul victoriei sale. Felicitări lui. E un tip simpatic, un luptător. Dar eu am trecut prin momente foarte grele”, a spus fostul lider mondial, în vârstă de 39 de ani.

„Nu ştiu ce problemă de sănătate este. Vom vedea. Încerc să rezolv problema şi să văd până unde pot merge aşa. Este pentru prima dată, da, când sunt eliminat în primul tur la un turneu de Grand Slam în ultimii 20 de ani. Este un record în sine, încă unul adăugat pe listă. Dar nu mă gândesc la asta. Sunt mândru de tot ce am realizat, însă trăiesc în prezent. Tocmai am ieşit de pe teren şi încerc să am grijă de corpul meu”, a mai spus el.

Pe de altă parte, spaniolul Carlos Alcaraz şi-a început campania de apărare a titlului la US Open printr-o victorie în trei seturi, 6-4, 6-4, 6-4, în faţa rusului Roman Safiullin, luni, la New York, potrivit Agerpres.