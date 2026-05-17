Recorduri stabilite de Elena Svitolina, învingătoare la Roma 2026 (WTA)

După o finală maraton de trei ore de tenis de calitate cu Coco Gauff (4 WTA), Elena Svitolina (10 WTA) a câștigat Mastersul de la Roma 2026 și a reușit noi recorduri.
Jucătoarea ucraineană Elina Svitolina (10 WTA) a câștigat primul său titlu pe zgură în 2026 şi al treilea la turneul WTA 1.000 de la Roma, dotat cu premii totale de 7.228.080 de euro, după ce a învins-o în finală pe americanca Coco Gauff (4 WTA) cu 6-4, 6-7 (3), 6-2, după 2 ore şi 49 minute de joc, scriu agenţiile internaţionale de presă.
Svitolina, 31 ani, a câștigat pentru a 3-a oară la Foro Italico, după ce în 2017 şi 2018 a învins-o pe Simona Halep în ultimul act.
Îmi este greu de crezut că au trecut 8 ani de când am câştigat acest trofeu aici',' a spus Svitolina după finală.
Sunt foarte mulţumită de cele două săptămâni petrecute aici. Felicitări lui Coco pentru un turneu grozav. Eşti o campioană atât de grozavă şi sper să putem avea mai multe bătălii în viitor, a spus Elena Svitolina.
După victoriile de la Roma cu Gauff, Elena Rîbakina (2 WTA) şi Iga Swiatek (3 WTA), Svitolina va urca pe locul 7 mondial şi devine una dintre favorite pentru a câştiga primul ei titlu de Grand Slam la Roland Garros, unde tabloul principal începe pe data de 24 mai 2026.
În vârstă de 31 de ani, Elena Svitolina a devenit cea mai în vârstă jucătoare care cucerește trei sau mai multe titluri la un singur eveniment Tier I/WTA 1000. Ea a depășit-o pe Serena Williams, care a reușit acest lucru la Miami în anul 2013, la 31 de ani și 173 de zile.
Totodată, Elena Svitolina este prima jucătoare cu trei victorii împotriva unor adversare din top 5 la o singură ediție a turneului de la Roma (Gauff, Swiatek și Rybakina), conform informațiilor WTA.
Elena Svitolina a ajuns acum la 20 de titluri WTA la simplu și a devenit prima jucătoare ucraineană în Era Open care a ajuns la această performanță.
de Anca Murgoci