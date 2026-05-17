Subcategorii în Sport

DCNews Sport Recorduri stabilite de Elena Svitolina, învingătoare la Roma 2026 (WTA)
Data publicării: 17 Mai 2026

Autor: Andrei Itu

După o finală maraton de trei ore de tenis de calitate cu Coco Gauff (4 WTA), Elena Svitolina (10 WTA) a câștigat Mastersul de la Roma 2026 și a reușit noi recorduri.

Jucătoarea ucraineană Elina Svitolina (10 WTA) a câștigat primul său titlu pe zgură în 2026 şi al treilea la turneul WTA 1.000 de la Roma, dotat cu premii totale de 7.228.080 de euro, după ce a învins-o în finală pe americanca Coco Gauff (4 WTA) cu 6-4, 6-7 (3), 6-2, după 2 ore şi 49 minute de joc, scriu agenţiile internaţionale de presă.

Svitolina, al 3-lea titlu la Roma

Svitolina, 31 ani, a câștigat pentru a 3-a oară la Foro Italico, după ce în 2017 şi 2018 a învins-o pe Simona Halep în ultimul act.

Îmi este greu de crezut că au trecut 8 ani de când am câştigat acest trofeu aici',' a spus Svitolina după finală.

Sunt foarte mulţumită de cele două săptămâni petrecute aici. Felicitări lui Coco pentru un turneu grozav. Eşti o campioană atât de grozavă şi sper să putem avea mai multe bătălii în viitor,  a spus Elena Svitolina.

Svitolina devine una din favorite pentru Roland Garros 2026. Recordurile ucrainencei

După victoriile de la Roma cu Gauff, Elena Rîbakina (2 WTA) şi Iga Swiatek (3 WTA), Svitolina va urca pe locul 7 mondial şi devine una dintre favorite pentru a câştiga primul ei titlu de Grand Slam la Roland Garros, unde tabloul principal începe pe data de 24 mai 2026.

În vârstă de 31 de ani, Elena Svitolina a devenit cea mai în vârstă jucătoare care cucerește trei sau mai multe titluri la un singur eveniment Tier I/WTA 1000. Ea a depășit-o pe Serena Williams, care a reușit acest lucru la Miami în anul 2013, la 31 de ani și 173 de zile.

Totodată, Elena Svitolina este prima jucătoare cu trei victorii împotriva unor adversare din top 5 la o singură ediție a turneului de la Roma (Gauff, Swiatek și Rybakina), conform informațiilor WTA.

Elena Svitolina a ajuns acum la 20 de titluri WTA la simplu și a devenit prima jucătoare ucraineană în Era Open care a ajuns la această performanță.

