Epidemie de ebola în Congo. ECDC, ultimele informații
Data publicării: 17 Mai 2026

Epidemie de ebola în Congo. ECDC, ultimele informații
Autor: Bogdan Bolojan

pexels-chokniti-khongchum-1197604-2280571 Fotografie de la Chokniti Khongchum, Pexels
Pe 15 mai, Republica Democrată Congo a raportat o epidemie de Ebola în provincia Ituri.

Rezultatele preliminare de laborator indică o specie de ebolavirus diferită de tulpina Zaire (non-Zaire), analizele suplimentare fiind în curs de desfășurare. Deși situația este în evoluție, probabilitatea de infectare pentru persoanele care locuiesc în UE/SEE este în prezent considerată foarte scăzută.

Potrivit Centrelor Africane pentru Controlul și Prevenirea Bolilor, au fost raportate aproximativ 246 de cazuri suspecte și 65 de decese. Ebolavirusul a fost detectat în 13 din cele 20 de probe testate la Institut National de Recherche Biomédicale din Republica Democrată Congo.

Pe baza informațiilor disponibile și a incertitudunilor actuale, probabilitatea de infectare pentru rezidenții din UE/SEE aflați în provincia Ituri sau pentru cei care călătoresc în această regiune este evaluată ca fiind scăzută. Pentru populația generală din UE/SEE, probabilitatea de infectare este foarte scăzută, din cauza posibilității limitate de import și de transmitere ulterioară în Europa.

Epidemiile de Ebola din Congo. Ultima a izbucnit cu un an în urmă 

Epidemii de Ebola au mai fost raportate anterior în Republica Democrată Congo, inclusiv în provincia Ituri, în timpul marii epidemii din perioada 2018–2020 cauzate de Zaire ebolavirus, care s-a soldat cu peste 3.400 de cazuri raportate. La acea vreme, Organizația Mondială a Sănătății (OMS) a declarat evenimentul o Urgență de Sănătate Publică de Importanță Internațională. Cea mai recentă epidemie de Ebola din această țară, anterioară celei actuale, a fost raportată în 2025.

ECDC monitorizează epidemia prin intermediul activităților sale de alertă și monitorizare (epidemic intelligence) și rămâne în strâns contact cu partenerii cheie, inclusiv cu Centrele Africane pentru Controlul și Prevenirea Bolilor, Comisia Europeană și OMS. Evaluarea ECDC va fi actualizată pe măsură ce vor deveni disponibile noi informații.

